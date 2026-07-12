Rusya neden Türkiye’nin S-400’leri BAE’ye satmasına sıcak bakıyor? “Aylardır süren” görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı

Kaynaklar, normal şartlarda Cuma günü Türkiye'nin S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satışı için görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyurmayı planladığını ancak bu açıklamanın son anda iptal edildiğini belirtti. İptalin gerekçesi hakkında ise detay verilmedi. Rusya'nın bu satışa neden izin verdiği sorusu ise Ankara kulislerinde farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Siyasi analistler, Moskova'nın bu jest karşılığında Ankara'dan bazı tavizler isteyebileceğini öngörüyor. Türkiye ile Rusya arasında hayati önem taşıyan ve henüz yenilenmemiş olan dev doğalgaz anlaşması üzerindeki müzakerelerin halen devam etmesi, bu taviz senaryolarını güçlendiriyor.