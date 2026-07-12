Rusya neden Türkiye’nin S-400’leri BAE’ye satmasına sıcak bakıyor? “Aylardır süren” görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı
Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerini BAE’ye satma projesi, hem Moskova hem de Ankara kulislerinde hareketliliği artırdı. Uzun süredir gizlilikle yürütülen müzakerelerin, F-35 programına dönüşü engelleyen CAATSA yaptırımlarını aşmak için bir "anahtar" olabileceği değerlendiriliyor. Kremlin’in bu satışa prensipte onay vermesi, bölgedeki dengeleri değiştirecek devasa bir diplomatik hamle olarak görülüyor.