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Dışişleri’nden kritik "6 uçak" açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

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Dışişleri’nden kritik “6 uçak” açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne dair hukuki süreçlerin hız kazandığını ve ABD'de depoda bekleyen 6 adet uçağın teslim alınabileceğini duyurdu. Tam ortaklıktan bağımsız olarak değerlendirilen bu adım, CAATSA yaptırımlarının gölgesinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor. Ankara, uzun süredir parasını ödediği uçakların teslimatı için Washington ile olan temaslarını üst seviyeye taşımış durumda.

#1
Foto - Dışişleri’nden kritik "6 uçak" açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

Dışişleri kaynakları, Türkiye gazetesinden Müzeyyen Bıyık'a verdiği bilgide Türkiye ve ABD arasındaki F-35 gündemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

#2
Foto - Dışişleri’nden kritik "6 uçak" açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

Türkiye’nin 2019 yılında Rusya’dan S-400 füzelerini teslim almasının ardından F-35 programındaki ortaklığının askıya alındığını ve 2021’de tamamen çıkarıldığını hatırlatan aynı kaynaklar, ABD’deki başkanlık değişiminin ardından iki ülke arasındaki F-35 trafiğinin son dönemde yeniden ciddi şekilde hızlandığının altını çizdi.

#3
Foto - Dışişleri’nden kritik "6 uçak" açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

Mevcut süreçte iki konunun hukuki olarak ayrıştığını ifade eden Dışişleri kaynakları, şunları kaydetti:

#4
Foto - Dışişleri’nden kritik "6 uçak" açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

"CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ile F-35 sürecinin yeniden başlaması aynı hukuki işlem değil. Önümüzde farklı formüller var. Türkiye’nin geçmişte parasını kuruşu kuruşuna ödediği ve şu an ABD’de depoda tutulan altı adet F-35 savaş uçağının teslim alınması konusunda olumlu ilerlemeler görüyoruz.

#5
Foto - Dışişleri’nden kritik "6 uçak" açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme

F-35 programına tam ortak olarak geri dönmekten farklı olarak, doğrudan bu altı uçağın Türkiye’ye getirilmesi söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde bu konuda somut adımlar göreceğiz."

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