Dışişleri’nden kritik “6 uçak” açıklaması! Parasını vermemize rağmen ABD’nin depoda beklettiği F-35’lerle ilgili sıcak gelişme
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne dair hukuki süreçlerin hız kazandığını ve ABD'de depoda bekleyen 6 adet uçağın teslim alınabileceğini duyurdu. Tam ortaklıktan bağımsız olarak değerlendirilen bu adım, CAATSA yaptırımlarının gölgesinde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor. Ankara, uzun süredir parasını ödediği uçakların teslimatı için Washington ile olan temaslarını üst seviyeye taşımış durumda.