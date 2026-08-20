Eski Tümgeneral Gagan Deep Bakshi yürek yedi: Türk donanmasını paramparça edeceğiz
Emekli Tümgeneral Gagan Deep (GD) Bakshi, Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumun sürdürüyor. Mekke Anlaşmasını hedef alan Bakshi haddini aştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli Tümgeneral Gagan Deep (GD) Bakshi, Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumun sürdürüyor. Mekke Anlaşmasını hedef alan Bakshi haddini aştı.
İran savaşı sonrası açıklamalarda bulunan İsrail yanlısı eski tümgeneral, "Türk donanmasını paramparça edeceğiz" dedi.
Mekke Anlaşması'nı hedefe alan Bakshi, Türk Hava Kuvvetlerine ait bir A400M askeri nakliye uçağının İstanbul'dan İslamabad'a uçmasını eleştirdi.
Bakshi'nin sözlerini haberleştiren Yunan Pentapostagma ise Mekke Anlaşması ve bölgede değişen son gelişmelerle ilgili şu sözleri sarf etti:
İtifak, Suudi Arabistan'ın mali gücünü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve sanayisini, Pakistan'ın nükleer cephaneliğini ve insan kaynaklarını bir araya getiriyor.
İttifak Hindistan için de tehdit. Çünkü Pakistan, Hindistan'ın başlıca jeopolitik rakibi. Ankara ve Riyad'dan İslamabad'a uzanan resmi bir savunma şemsiyesi, Hindistan'ın askeri planlarını önemli ölçüde karmaşıklaştırıyor.
Bakshi, Hindistan'ın Şii İran ile ilişkilerini stratejik olarak güçlendirmesini, bu yeni Sünni bloğa karşı gerekli coğrafi ve siyasi denge unsuru olarak savunmasını istiyor.
Türkiye, Keşmir meselesinde Pakistan'ı açıkça destekliyor ve İslamabad'ı insansız hava araçları ve denizcilik teknolojisiyle donatıyor. Bakshi geçmişte, Türkiye'nin Pakistan lehine askeri müdahalede bulunması durumunda, Hindistan Donanmasının Türk deniz kuvvetlerini yok etme gücüne sahip olduğunu belirtmişti.
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