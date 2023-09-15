Meteoroloji Genel Müdürlüğüne hizmet verecek! Türk mühendislerden müthiş atak

İnşaat Mühendisi Murat Meral, meteorolojik sistemlerin yerli ikamelerini Ankara Üniversitesi Teknokent’te ürettiklerini ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Meteorolojik gözlem sistemleri içerisinde çok farklı enstrümanlar var. Radiosonde bunlardan birisi. Helyum ya da hidrojen ile şişirilen balonun yerden 90 dakika boyuna yükselmesiyle beraber 35 bin irtifada patlıyor. Geçen sürede havadaki rüzgar, nem, sıcaklık ve basınç bilgilerini yerdeki istasyona raporlanıyor. Meteorolojik hadiselerin belli algoritmalarla tespiti için tüm dünyada aynı anda atılan balonlardır. Atılan bu balonlarla atmosferin haritası çıkartılıyor” dedi.