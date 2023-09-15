2023-09-15 16:20:28 Meteoroloji Genel Müdürlüğüne hizmet verecek! Türk mühendislerden müthiş atak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Diyarbakır, Adana, Erzurum ve Kayseri’de atmosfere gönderilen Radyosondeler, basınç, sıcaklık, nem ve rüzgar gibi hava durumu tahminleri alarak 9 ildeki istasyonlara bildiriyor. Sıcaklık, basınç ve nem değerleri sensörler aracılığı ile ölçülüyor. Atmosferde yapılan bu ölçümler uydu verileriyle birleştirilerek hava durumuyla ilgili doğru tahminlerin yapılmasında, hava tahmin modellemelerinin oluşturulmasında, atmosfer ve iklim değişiklikleriyle ilgili araştırmalarda kullanılıyor.