Filistin bayrağı sallayan Lamine Yamal'ı hedef aldılar! Sanchez'den tokat gibi cevap
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Filistin bayrağı sallayan Lamine Yamal'ı hedef aldılar! Sanchez'den tokat gibi cevap

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı salladığı için hedef alınan Lamine Yamal’a açık destek verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’a yönelik eleştirilere sert çıktı.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında Filistin bayrağı sallayan Yamal’ı hedef alan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’a yanıt veren Sanchez, genç futbolcunun tavrını savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanchez, bir devletin bayrağını taşımayı nefret kışkırtıcılığı olarak göstermeye çalışanların ya gerçeklik duygusunu yitirdiğini ya da kendi vicdani yüklerinin etkisi altında kaldığını söyledi. İspanya Başbakanı, Yamal’ın yaptığı hareketin Filistin’le dayanışma mesajı olduğunu belirterek bunun gurur duyulacak bir tavır olduğunu ifade etti.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda İsrailli bakanı hedef alarak sert cevap verdi.

Sanchez, "Bir devletin bayrağını sallamayı (nefret kışkırtmak) olarak görenler ya akıllarını kaybetmişlerdir ya da kendi utanç duygularıyla kör olmuşlardır. Lamine, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etmiştir. Bu da onunla gurur duymamız için bir başka sebeptir." diye yazdı.

Barcelona'nın lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 11 Mayıs'ta Barselona sokaklarında yapılan kutlamalara Yamal, kulüp otobüsü üzerinden Filistin bayrağı sallayarak katılmıştı.

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Katz da, X hesabından "Lamine Yamal, askerlerimiz 7 Ekim'de Yahudi çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden, tecavüz eden, yakan ve öldüren Hamas terör örgütüyle savaşırken İsrail'e karşı nefreti körüklemeyi seçti." diye yazmış ve arkasından "Bu tür bir mesajı destekleyen herkes kendine şu soruyu sormalı: Bunu insani bir davranış olarak mı görüyorlar? Bu ahlaki mi?" ifadelerini kullanmıştı.

İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın Filistin'e destek veren hareketi İsrail'in kışkırttığı bazı çevrelerce polemik konusu yapılmıştı.

Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında "Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya yanıt olarak, İspanya'nın Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak, "İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır." demişti.

