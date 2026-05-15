Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alacak! Şartlar açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alacak! Şartlar açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alım sürecini resmen başlattı.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bakanlık bünyesinde 2 bin 610 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.

Gençlik Haftası’nda yeni personel alımı müjdesi verdiklerini belirten Bakan Bak, Türkiye genelindeki teşkilatlarda görevlendirilmek üzere farklı kadro ve görev alanlarında alım yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, gençlik ve spor çalışmalarına katkı sunmak isteyen adayların başvuru sürecine davet edildiği vurgulandı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nı müjdelerle selamladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilecek personel alımında şunlar esas alınacak:

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü, 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

