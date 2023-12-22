2023-12-22 23:13:18 Meta'ya sanal bahis cezası
ABD'li teknoloji firması Meta, sanal bahis platformlarını desteklediği gerekçesiyle para cezası aldı.
ABD'li teknoloji firması Meta, sanal bahis platformlarını desteklediği gerekçesiyle para cezası aldı.
Teknoloji devi Meta, çatısı altında barındırdığı sosyal medya uygulaması Facebook’ta yaptığı bir usülsüzlük sebebiyle milyonlarca euroluk dev bir cezaya çarptırıldı. Aktarılan bilgilere göre uygulanan bu ceza, sanal bahis sektörü için uygulanan kısıtlamalara dayanıyor. İşte detaylar
2018 yılı itibarıyla sanal bahis reklamlarını yasaklayan İtalya, bu husustaki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.
Bu denetimi gerçekleştiren devlet otoritesi Agcom, hiçbir hataya tolerans göstermeyerek devletin bu husustaki katı tavrını gözler önüne seriyor.
İlgili kısıtlamalar kapsamında yasaklanan sanal bahis reklamlarına göz yumarak bünyesi dahilinde yayımlamaya devam eden Meta, ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı.
Agcom, gerçekleştirdiği denetimler dâhilinde Meta’ya bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal medya platformlarında sanal bahis içerikleri tespit etti.
5 adet Instagram ve 13 adet Facebook olmak üzere toplamda 18 hesabın sanal bahisi yaygınlaştırmak üzere kullanıldığını fark eden otorite, bu bulgular üzerine cezaî sürecin başlatılmasını sağladı.
Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi olan Meta, bünyesindeki sosyal medya platformlarında sanal bahis içeriklerine ve reklamlarına izin verdiği için toplamda 5,85 milyon euroluk dev bir para cezasına çarptırıldı.
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