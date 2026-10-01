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Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

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Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun balistik füzesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci, Blok-3'te seri üretime geçildiğini duyurdu.

#1
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

CNN Türk'e konuşan Murat İkinci, "Tayfun'un zaten uzun süredir seri üretimleri yapıyor ama burada en önemli nokta bu seri üretim miktarlarının arttırılması. Bildiğiniz üzere biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla açmış olduğumuz yeni tesislerimizde üretimlerimizi giderek arttırıyoruz. Hem Tayfun teslimatları hem de diğer seyir füzelerimizin teslimatları çok hızlı bir şekilde artıyor.

#2
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

Tayfun'un tabi Blok-2'si Blok-3'ü şu anda seri üretimde. Blok-4 de inşallah çok kısa zamanda içerisinde seri üretime geçecek. Bununla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle balistik füze konusunda çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak olan bir füze ailesiyle kavuşmuş olacak inşallah.

#3
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

Bu sene envantere giriyor ve bundan sonra da 4 inşallah onunla beraber envantere girecek. Çok kısa zaman içerisinde girecek yani bu yıl içerisinde 3 üretimleri başladı zaten. Ondan üretimleriyle teslimatları sürecek ama daha sonrasında 4 devreye girecek.

#4
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

En üst segmentindeki ürünü. Tayfun 4 aslında hipersonik olarak en hızlı giden ve en büyük harp başlığına sahip olan füzelerden bir tanesi. Onun da envantere girmesi de tabii ki bizim silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katacak inşallah. İnşallah teslim etmeye başlayacağız. Detay vermiyorum bununla ilgili" dedi.

#5
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

Tayfun'un sadece Yunanistan'ı alarma geçirmesi beklenmiyor. Bilindiği üzere İsrail merkezli Nziv haber sitesi, Türkiye’nin 2 bin kilometre menzilli balistik füze geliştirdiğini duyurmasının, İsrail açısından yeni bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu yazmıştı.

#6
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

“İsrail için yeni bir tehdit gelişiyor” başlığıyla yayımlanan haberde, Cenk programının Türkiye’nin bölgesel güç konumunu pekiştirme ve bağımsız caydırıcılık kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir aşamayı temsil ettiği belirtilmişti.

#7
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

Habere göre bu adım; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Batı’nın silah tedarikine olan bağımlılığı azaltma ve özellikle İsrail-İran arasındaki bölgesel gerilim ortamında Türkiye'yi Orta Doğu'da daha baskın bir aktör olarak konumlandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

#8
Foto - Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

Nziv'e göre 2 bin kilometrelik menzil, Türkiye'ye Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Avrupa ve hatta Rusya'nın bazı bölgelerine kadar uzanabilen bir erişim kapasitesi sağlıyor. Nziv, bu gelişmenin İsrail'i ciddi biçimde etkileyebileceğini belirtirken, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir savaş durumu bulunmasa da Tel Aviv'in güvenlik çevrelerinde kaygı oluştuğunu yazdı.

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