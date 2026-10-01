Yunanistan ve İsrail tir tir titreyecek: Tayfun Blok-3'ten haber geldi

CNN Türk'e konuşan Murat İkinci, "Tayfun'un zaten uzun süredir seri üretimleri yapıyor ama burada en önemli nokta bu seri üretim miktarlarının arttırılması. Bildiğiniz üzere biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla açmış olduğumuz yeni tesislerimizde üretimlerimizi giderek arttırıyoruz. Hem Tayfun teslimatları hem de diğer seyir füzelerimizin teslimatları çok hızlı bir şekilde artıyor.