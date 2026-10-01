Kötü ev sahibi kiracısını ev sahibi yaparmış! KIZILELMA ve GÖKBEY'in motorunda müjdeli haber
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli ve milli motor çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin, "TEI-TF6000 motorumuz nasip olursa bu yılın sonunda, önümüzdeki yılın başı gibi ilk motoru test için Baykar'a teslim etme hedefimiz var. TEI-TS1400 şu an itibarıyla sertifikasyonlarını tamamlamak üzere. Önümüzdeki yıl içinde inşallah Tip Sertifikası'nı almayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.