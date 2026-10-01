Kötü ev sahibi kiracısını ev sahibi yaparmış! KIZILELMA ve GÖKBEY'in motorunda müjdeli haber

"Yüzlerce ürettik diyelim, ikinci yüze yaklaşıyoruz Allah'a şükür" TEI-PD170 ve TEI-PD200 motorların seri üretiminin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Akşit, "TEI-PD170 ve TEI-PD200 motorlarımız şu anda aktif olarak envanterde. Hem Baykar TB3'te hem Aksungur'da hem de Anka'da şu anda kullanılıyor. TUSAŞ'ın Aksungur ve Anka'sı TEI-PD170 modelini kullanıyor. Baykar TB3'ler TEI-PD200 modelini kullanıyor. Malum TB3 İHA'larımız kısa pistli gemiden kalkma özellikleri de olduğu için daha güçlü motor kullanıyorlar. Bu motorlarımızda ciddi olarak seri imalat şu anda devam ediyor. Yani yüzlerce ürettik diyelim. İkinci yüze yaklaşıyoruz Allah'a şükür. Adetlerimiz sürekli artıyor. Gökyüzünde de şu anda zannediyorum 20 bin saati geçtik bu motorlarımızla çok şükür görev ifasında. Bizim için de onur kaynağı. Yurt dışında da sattığımız platformlarla beraber, onlar yurt dışına sattıkça yurt içi ihracata da ayrıca gerçekleşiyor. Ama biz bu motorları ayrıca kendimiz motor olarak da ihraç ediyoruz şu anda. Baykar'ın sadece TB3'te kullanıyor Baykar. TB2'nin motoru biraz daha küçük, Baykar kendisi de yapmaya başladı onu zaten. TUSAŞ, Aksungur ve Anka'da kullanıyor. Aksungur çift motorlu ve bizim bu motorumuzla geçen sene 42 bin 200 feete kadar çıkarak bir rekor da kırdılar, irtifa rekoru kırdılar çok şükür. Baykar da zannediyorum TB3'le 36-37 bin feet irtifaya kadar çıktı bizim motorumuzla" diye konuştu.