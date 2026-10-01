Tarihi proje İsrail'i iyice delirtti: Tren kurşun mu sıkıyor

Vezir, hattın Akdeniz'deki Ariş Limanı ile Akabe Körfezi'ndeki Taba Limanı'nı birbirine bağlayacağını, böylece Sina genelinde yük taşımacılığını ve ekonomik faaliyetleri destekleyeceğini belirtti. İsrail medyasında hattın stratejik önemine dair çıkan haberleri değerlendiren Vezir, Mısır'ın kendi topraklarını kalkındırma hakkı olduğunu ve bu demir yolu projesinin bir saldırı hazırlığı anlamına gelmediğini ifade etti. Demir yolu hattının Arap ülkelerinden gelen ürünlerin yanı sıra Körfez ülkeleri üzerinden Hindistan ve Çin'den gelen malları da taşıyabileceğine işaret eden Vezir, Akabe'den geçen yüklerin Taba üzerinden Mısır'a girebileceğini ve kuzeye, Ariş'e doğru ilerleyerek yeni bir lojistik koridor oluşturacağını açıkladı. İsrail medyasında, inşa edilmesi planlanan 500 kilometrelik demir yolu projesinin iki ülke arasında bir kriz çıkması halinde Sina boyunca ikmal malzemelerini ve teçhizatı hızlı bir şekilde taşıma kapasitesine sahip olduğuna ilişkin haberler paylaşılmıştı.