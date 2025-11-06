Haber Merkezi Giriş Tarihi: Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!
Almanya’da yapılan testte 27 öksürük şurubundan 14’ü etkisiz bulundu. Uzmanlar, doğal yöntemlerin daha faydalı olduğunu söylüyor. Almanya’da yapılan kapsamlı bir test, eczaneler ve mağazalarda satılan popüler öksürük şuruplarının büyük kısmının etkisiz olduğunu ortaya koydu. Saygın tüketici dergisi Stiftung Warentest, reçetesiz satılan 27 öksürük şurubunu laboratuvar ortamında inceledi ve bunların 14’ünün hiçbir fayda sağlamadığını belirledi.