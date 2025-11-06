Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

“Ilık su içmekle aynı etki” Test sonuçlarına göre, birçok ürünün etkisi “ılık su içmekle neredeyse aynı.” Raporda, şurupların büyük bölümünün bilimsel olarak kanıtlanmış bir yararı olmadığı, bazı ürünlerin ise sadece “sınırlı ölçüde uygun” olduğu vurgulandı. Araştırmacılar, “Bu ilaçların çoğu öksürüğü hafifletmiyor veya hastalık süresini kısaltmıyor. Ancak en azından zararlı da değiller.” ifadesini kullandı.