  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

Almanya’da yapılan testte 27 öksürük şurubundan 14’ü etkisiz bulundu. Uzmanlar, doğal yöntemlerin daha faydalı olduğunu söylüyor. Almanya’da yapılan kapsamlı bir test, eczaneler ve mağazalarda satılan popüler öksürük şuruplarının büyük kısmının etkisiz olduğunu ortaya koydu. Saygın tüketici dergisi Stiftung Warentest, reçetesiz satılan 27 öksürük şurubunu laboratuvar ortamında inceledi ve bunların 14’ünün hiçbir fayda sağlamadığını belirledi.

#1
Foto - Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

“Ilık su içmekle aynı etki” Test sonuçlarına göre, birçok ürünün etkisi “ılık su içmekle neredeyse aynı.” Raporda, şurupların büyük bölümünün bilimsel olarak kanıtlanmış bir yararı olmadığı, bazı ürünlerin ise sadece “sınırlı ölçüde uygun” olduğu vurgulandı. Araştırmacılar, “Bu ilaçların çoğu öksürüğü hafifletmiyor veya hastalık süresini kısaltmıyor. Ancak en azından zararlı da değiller.” ifadesini kullandı.

#2
Foto - Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

Ünlü markalar da listede Testte dm ve Rossmann mağazalarında satılan tanınmış markalar da düşük puan aldı. Aralarında: Tetesept Kids Hustensaft Klosterfrau Reizhusten Bronchicum Thymian gibi ürünler yer aldı. Bitkisel içerikli ilaçlarda da tablo değişmedi. Efeu (sarmaşık), sinir otu (Spitzwegerich) ve İzlanda yosunu içeren şurupların belirgin bir faydası görülmedi. Sadece kekik + sarmaşık ve kekik + çuha çiçeği kombinasyonlarının balgamlı öksürüklerde sınırlı ölçüde etkili olabileceği kaydedildi.

#3
Foto - Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

Uzmanlardan doğal yöntem önerisi Warentest uzmanları, öksürüğe karşı pahalı ilaçlar yerine basit ev yöntemlerinin daha etkili olduğunu belirtti. Önerilen yöntemler arasında: Bol su içmek Temiz havada zaman geçirmek Dinlenmek

#4
Foto - Meşhur öksürük ilaçları etkisiz çıktı!

Geceleri bir kaşık bal tüketmek yer alıyor. Uzmanlara göre öksürük, vücudun kendini temizleme mekanizmasının bir parçası. Bu nedenle doğal destekler süreci kolaylaştırıyor. Ancak uyarı da yapıldı: “Eğer öksürük bir haftadan uzun sürüyorsa, ateşle birlikte görülüyorsa veya balgamlı hale geldiyse mutlaka doktora gidilmeli. Özellikle çocuklar, hamileler ve kronik hastalar dikkat etmeli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi
Dünya

Şiilik, Hamas düşmanlığı ve LGBT savunuculuğu: Bir Mamdani portresi

New York City'nin 111. belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani, Şii kimliği ve sapkınlar topluluğu Lgbt'ye verdiği açık destek ile şehrin si..
Ankara'da patlama! Yaralılar var
Gündem

Ankara'da patlama! Yaralılar var

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaralandı.

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor
Gündem

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

2025 New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak şehrin ilk Hint kökenli ve ilk Müslüman belediye başkanı unvanını alan Zohran Mamdan..
Cezaya yüzde 1000’e yakın zam! Faşist Tanju paraya sıkıştı
Gündem

Cezaya yüzde 1000’e yakın zam! Faşist Tanju paraya sıkıştı

Bolu Belediyesi’nin yere çöp ve sigara izmariti atanlara uyguladığı para cezasının 152 bin 895 liraya çıkarılması, kentte tartışma başlattı...
Türkiye İsrail'in uykusunu kaçırdı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas hamlesi
Gündem

Türkiye İsrail'in uykusunu kaçırdı! MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas hamlesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Filistinli mücahitlerden oluşan Hamas'ın Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve b..
Anne babalar aman dikkat! 10 yaşındaki kız öğrenci kaçırılmaktan son anda kurtuldu
Yaşam

Anne babalar aman dikkat! 10 yaşındaki kız öğrenci kaçırılmaktan son anda kurtuldu

Ülkemizde başıboş köpek sorunu küçük yaştaki öğrenciler ve yaşlılar için büyük bir tehlike oluştururken, çocuklarımızın ruh hastası sapıklar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23