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Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

2023-04-20 11:52:34
Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Mersin Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki atölyeye de sıçradı.

#1
Foto - Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki ekipler duruma müdahale etti.

#2
Foto - Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

#3
Foto - Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

VALİ PEHLİVAN: ÖZVERİYLE GÖREV YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olay yerine gitti. Vali Pehlivan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

"17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabi öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle orada vatandaşlarımız varsa, onlara sağ ulaşmak istiyoruz ama bir şey söyleyemiyorum. Şu andaki bilgi, içeride 4 kişinin olduğu yönünde"

#5
Foto - Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

#6
Foto - Mersin'de yangın faciası: 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Ekipler, henüz bulunamayan 1 kişiye de ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

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