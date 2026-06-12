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#1
Foto - Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 229,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,44, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

#2
Foto - Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,51 ile metal eşya makine oldu. Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, pozitif bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik planlanan saldırıların iptal edildiğini ve bir anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini açıklamıştı.

#3
Foto - Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." ifadelerini kullanmıştı. Buna karşın, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran ile ABD arasında savaşın sonlandırılması ve müzakerelerin başlaması amacıyla pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

#4
Foto - Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör

Haberde ayrıca, İran makamlarının ilgili metin üzerinde incelemelerini sürdürdüğü ve konuya ilişkin henüz karar almadığı vurgulandı.

#5
Foto - Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, konut satışları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının faiz kararı ile Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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