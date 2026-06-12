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Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı! Husumetlisini kurşun yağmuruna tutup kaçan şahıs polisin amansız takibiyle 1 saatte enselendi! Nevşehir'de yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiye alevlerle savaşırken vatandaşlar da yardıma koştu! Sağanak sel getirdi, hortum korkuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Edirne'de sevgi seli Provada nefes kestiler: Vatandaşlar büyülendi Cinayet düğümü çözüldü 5 yıl önceki faili meçhula 11 tutuklama Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! “Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!” Borsa İstanbul yükseldi! İşte en çok kazandıran sektör
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Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı!
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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, Ege Üniversitesi'nde ihalelere ve doğrudan temin alımlarına fesat karıştırarak kamuyu tam 3 milyar 100 milyon lira zarara uğratan organize bir şebeke çökertildi.

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Foto - Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi'nde kamuyu 3,1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında üniversitenin eski başhekimi ve eski genel sekreteri ile çok sayıda şirket yöneticisi bulunuyor.

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Foto - Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlük iddiaları üzerine 9 Haziran günü geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara ve Sayıştay raporlarına göre, 2019 yılı sonrasında kurum yöneticilerinin üniversite içerisinde organize bir yapı oluşturdukları tespit edildi. Soruşturma detaylarında; Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde sadece verilen talimatları şartsız yerine getirecek personelin görevlendirildiği, üniversiteyle iş yapan ve idareye yakın olan şirket yöneticilerinin ise adeta kurum yöneticisi gibi hareket ederek yetki kullandığı ortaya çıkarıldı. Kurum yöneticileri tarafından verilen usulsüz talimatları reddeden kamu görevlilerinin sistematik olarak birimden uzaklaştırıldığı belirlenirken, gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında gerçek bir piyasa araştırması ve yaklaşık maliyet tespiti yapılmadan işlerin sürekli aynı firmalara verildiği anlaşıldı. Organize şekilde yürütülen bu usulsüz işlemler sonucunda toplamda 3 milyar 100 milyon lira kamu zararı tespit edildi.

#3
Foto - Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı!

Operasyon kapsamında eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 47 şüpheliden, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından 7'si serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Hakim karşısına çıkan, aralarında üniversitenin eski üst düzey yöneticileri ve firma sahiplerinin bulunduğu 27 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüpheliler arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Hastane eski Başhekimi D.B., Üniversite Hastanesi eski Başmüdürü Ö.Ö., eski Genel Sekreter M.A., Satın Alma Müdürlüğü eski Mali Hizmetler Müdürü H.Z. ile İzmir Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde görevli Defterdarlık Uzmanı S.Ö. yer aldı. Ayrıca hastane bünyesinde görevli memur, tekniker ve işçilerden oluşan T.B., O.Ö., R.D. ve M.E.U. ile milyarlarca liralık ihaleleri alan çeşitli tıbbi cihaz, inşaat, bilişim ve temizlik şirketlerinin sahipleri/yöneticileri konumundaki Ş.Ç., A.G., A.K., B.E., E.K., M.C., M.K., M.C., G.Ş., E.Ç.S., N.G., Ö.F.B., S.Ö., T.K., Y.B.A., Y.Y., Y.Ç.U. ve M.A. tutuklanan diğer isimler oldu.

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Foto - Ege Üniversitesi'nde milyarlık vurgun! Dev kamusal zarara yol açan ihale şebekesine darbe: Eski başhekim ve eski genel sekreter dahil 27 kişi tutuklandı!

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 13 şüphelinin ise üniversite personelleri ve firma yetkililerinden oluşan B.K., R.H., F.A., M.Ç., F.A., M.T., D.Ö., S.S., M.S.A., M.K.G., H.T., R.K.Ç. ve S.D. olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık aşamasında ise R.C., R.U., K.T., E.Y., A.C., A.Ö. ve E.Ş. serbest bırakıldı.

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Yorumlar

ata

izmirde mi, bornovada mı bir problem var acaba.....

Mehmet

Bunlar okumuş insanlar böyle şeyler yapmazlar aynı CHP de olduğu gibi
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