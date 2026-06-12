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Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! "Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!"
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Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! “Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!”

Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu’na ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesini değerlendirdi.

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Foto - Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! "Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehit düştükleri olayla ilgili 17 yıldan fazladır devam eden ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş. Bundan sonra dava Ankara'da görülecek” diyen Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur şunları yazdı: “Muhsin Yazıcıoğlu Suikastı’nın üzerinden tam 17 yıl geçti. Bu süreçte; 1 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 8 TBMM başkanı, 11 içişleri bakanı, 11 adalet bakanı, 10 ulaştırma bakanı, 8 milli savunma bakanı, 6 dışişleri bakanı, 7 Başbakanlık müsteşarı, 8 genelkurmay başkanı, 11 kara kuvvetleri komutanı, 8 hava kuvvetleri komutanı, 6 deniz kuvvetleri komutanı, 10 jandarma genel komutanı, 3 MİT müsteşarı, 9 emniyet genel müdürü ve çok sayıda bakan, savcı, hâkim, emniyet müdürü değişti.

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Foto - Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! "Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!"

Ancak liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehit düştükleri suikast aydınlatılamadı. Tam aksine, dosya karartılmaya, kapatılmaya, örtbas edilmeye çalışılmıştır. 17 yıl sonra verilen yetkisizlik kararının ardından dosyada yer alan tüm belge, ifade, rapor ve deliller Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. Başsavcılık dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını inceleyecek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirleyecek. Dava dosyası, soruşturmalar inşallah bir 17 yıl daha devam etmez!”

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Foto - Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! "Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!"

SORUŞTURMAYI ANKARA’DA DA YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı acil, hızlı, en ince detaylarına kadar inen geniş kapsamlı, ciddi ve etkin bir soruşturma yürütmelidir” mesajını veren Öznur şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı ve Başsavcılık soruşturmayı etkili ve kararlı bir iradeyle sürdürmeli. Açık, şeffaf ve sonuna kadar kararlılıkla gitmeli; davayı takip eden başta hukukçularımızla ve şehitlerimizin aileleriyle mutlaka görüşülmelidir. Hukukçularımız defalardır bunun bir kaza değil, suikast olduğunu belgelerle ortaya koymuşlardır. Hatta öyle ki dava dosyasında tutuklanması gereken kimselerin bugün serbestçe gezdiklerini yıllardır söylüyorlar. Soruşturmada bugüne kadar isimleri geçen ama dokunulmayan, koruma altına alınan dönemin etkili makamlarındaki isimler, siyasiler, askerî ve sivil bürokratlar kim varsa önüne arkasına bakılmadan araştırılmalı ve sorgulanmalıdır. Geçtiğimiz günlerde yazmıştım: ‘Adalet Bakanlığı Yazıcıoğlu suikastına el atmalı, bu suikastın çözülmesi için yargı tam anlamıyla devreye girmeli’ diye. Adalet Bakanlığı, Ankara’ya gelen soruşturma dosyasıyla yakından ilgilenmeli, titizlikle takip etmelidir.

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Foto - Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! "Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!"

Adalet Talebimiz Kararlılıkla Sürecek… Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu için adalet istiyoruz. Gerçekler ortaya çıkana, sorumlular hesap verene kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı yüzyılın suikastıdır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşları olarak bizler de çözülmek istenmeyen, karartılmaya, örtbas edilmeye çalışılan Muhsin Yazıcıoğlu davasının aydınlatılmasını istiyoruz. 24 Ocak 2011’de, bundan tam 15 yıl önce DDK bir rapor açıkladı. DDK raporunda olayla ilgili şüpheler, ihmal ve kusurlar ortaya kondu. Liderimizin ve dava arkadaşlarımızın ölümleri şüpheli bulundu. Binali Yıldırım'ın başında olduğu Ulaştırma Bakanlığı düzmece bir rapor hazırlayarak olay için ‘kaza’, ‘pilotaj hatası’ demiştir. Ölümcül olay için ‘küçük kaza’, ‘pilotaj hatası’ denilerek dosya kapatılmaya çalışılmıştır. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla kurulan ve devletin en yetkili denetleme organlarından biri olan DDK’yı yok saymış ve DDK raporundan da çok ciddi rahatsız olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu çizgisini sürdüren dava ve yol arkadaşları; mahkemelerde, adliye binalarında, meydanlarda olmaya ve davayı sonuçlanana kadar takip etmeye devam edecektir. Asla peşini bırakmayacağız. Kimse bu davayı örtbas edemez, karartamaz, kapatamaz. Bu suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız; Ankara’da da yakından takip edeceğiz"

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