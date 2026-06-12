Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! “Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!”

Adalet Talebimiz Kararlılıkla Sürecek… Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu için adalet istiyoruz. Gerçekler ortaya çıkana, sorumlular hesap verene kadar bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı yüzyılın suikastıdır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşları olarak bizler de çözülmek istenmeyen, karartılmaya, örtbas edilmeye çalışılan Muhsin Yazıcıoğlu davasının aydınlatılmasını istiyoruz. 24 Ocak 2011’de, bundan tam 15 yıl önce DDK bir rapor açıkladı. DDK raporunda olayla ilgili şüpheler, ihmal ve kusurlar ortaya kondu. Liderimizin ve dava arkadaşlarımızın ölümleri şüpheli bulundu. Binali Yıldırım'ın başında olduğu Ulaştırma Bakanlığı düzmece bir rapor hazırlayarak olay için ‘kaza’, ‘pilotaj hatası’ demiştir. Ölümcül olay için ‘küçük kaza’, ‘pilotaj hatası’ denilerek dosya kapatılmaya çalışılmıştır. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla kurulan ve devletin en yetkili denetleme organlarından biri olan DDK’yı yok saymış ve DDK raporundan da çok ciddi rahatsız olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu çizgisini sürdüren dava ve yol arkadaşları; mahkemelerde, adliye binalarında, meydanlarda olmaya ve davayı sonuçlanana kadar takip etmeye devam edecektir. Asla peşini bırakmayacağız. Kimse bu davayı örtbas edemez, karartamaz, kapatamaz. Bu suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız; Ankara’da da yakından takip edeceğiz"