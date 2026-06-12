Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Hakkı Öznur’dan soruşturma mesajı! “Suikastın peşini bırakmadık, bırakmayacağız!”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehit düştükleri olayla ilgili 17 yıldan fazladır devam eden ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş. Bundan sonra dava Ankara'da görülecek” diyen Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur şunları yazdı: “Muhsin Yazıcıoğlu Suikastı’nın üzerinden tam 17 yıl geçti. Bu süreçte; 1 cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 8 TBMM başkanı, 11 içişleri bakanı, 11 adalet bakanı, 10 ulaştırma bakanı, 8 milli savunma bakanı, 6 dışişleri bakanı, 7 Başbakanlık müsteşarı, 8 genelkurmay başkanı, 11 kara kuvvetleri komutanı, 8 hava kuvvetleri komutanı, 6 deniz kuvvetleri komutanı, 10 jandarma genel komutanı, 3 MİT müsteşarı, 9 emniyet genel müdürü ve çok sayıda bakan, savcı, hâkim, emniyet müdürü değişti.