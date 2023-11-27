2023-11-27 14:02:29 Merkez Bankası’nın son hamlesini eski kara kutusu açıkladı! “Bunu yapacaklar” deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Merkez Bankasında 2013-2019 yılları arasında baş ekonomist olarak görev yapan ve Merkez Bankasının kara kutusu olarak da bilinen ekonomist Hakan Kara, Merkez Bankasının son hamlesine karşın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü ekonomist Hakan Kara, Merkez Bankasının sosyal medya hesabından yaptığı ‘Dezenflasyon’ adlı videosunu kendi hesabından alıntılayarak, Merkez Bankasının son hamlesine yorumda bulundu.