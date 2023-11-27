Merkez Bankası’nın son hamlesini eski kara kutusu açıkladı! “Bunu yapacaklar” deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Merkez Bankasının paylaştığı videoda bahsettiği ve ana hedeflerinden birisi olan Dezenflasyon, videoda şu şekilde açıkladı: "Dezenflasyonu anlamak için ilk önce enflasyonun ne olduğundan söz etmek gerekiyor. Enflasyon, fiyatların genelindeki sürekli artıştır. Enflasyon aynı hayat standardını korumak için zaman içerisinde daha fazla para ödenmesine neden olur. Dezenflasyon ise fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında düşen enflasyon sürecine dezenflasyon denir. Dezenflasyon sürecinde enflasyon oranı azalır. Dezenflasyonla birlikte paranın satın alma gücü kademeli olarak toparlanır. Ulusal paranın tasarruf işlevi öne çıkar. İktisadi birimler yatırım ve tüketim kararlarını daha sağlıklı almaya başlar. Böylece ekonomide belirsizlikler azalır, güven artar. Gelir dağılımında iyileşme sağlanır. Dezenflasyon süreci, enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanacağı istikrar dönemine geçiş için önemli bir zemin oluşturur. 2023 Haziran ayından bu yana uyguladığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile dezenflasyon sürecinin başlamasını ve enflasyondaki düşüşün kalıcı olmasını sağlayacak zemini oluşturuyoruz."