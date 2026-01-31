  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler Ve ölümcül silahlar ortaya çıktı! İran apar topar harekete geçti, ABD’den hamle geldi Öz evladı miras için arabasına bomba koymuştu! Babadan ağızları açık bırakan istek Uyuşturucu operasyonunda ünlü isimlere baskın! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında “Türkiye bu kadar hızlıyken neden biz bekliyoruz?” demişlerdi! Müslüman ülke, yıllarca skandallarla boğuşan projede testlere başladı İran’ın Körfez’e saldırısı küresel enerji krizini tetikleyebilir NATO müttefikleri yönünü Asya'ya çevirdi! ABD'den yüz çeviriyorlar Savaşlar başka bir boyuta taşındı! Hedeflerinin %80'inden fazlasını SİHA'lar imha etti Trump bıktırdı! F-35 alacak ülkeye yeni teklif Saçınızı mahveden 5 alışkanlık: Ünlü 40 yıllık kuaför yapılan 5 hatayı sıraladı... Neden olabilir
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerde sekiz haftalık büyüme limitini yüzde 0,5'e, tüketici kredili mevduat hesaplarında ise ilk kez yüzde 2'ye düşürdü.

#1
Foto - Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yabancı para kredilerde sekiz haftalık büyüme limitinin yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldüğünü açıkladı. Tüketici kredili mevduat hesaplarına ise ilk kez büyüme sınırı getirilerek limit artışı sekiz haftada yüzde 2 ile sınırlandı.

#2
Foto - Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmelerin dikkate alındığı belirtildi. Bu kapsamda, yabancı para krediler için uygulanan büyüme sınırında aşağı yönlü düzenlemeye gidildi. Sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı, yüzde 0,5'e düşürüldü.

#3
Foto - Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler

Öte yandan tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine de ilk kez büyüme sınırı getirildi. Buna göre, söz konusu hesaplar için sekiz haftalık dönemler itibarıyla büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

#4
Foto - Merkez Bankası’ndan sessiz sedasız kritik karar: Birden düşürdüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!
Gündem

Yunanlılar manşete taşıdı! Hindistan, Türk gerçeğiyle tanıştı!

Yunan pentapostagma sitesinin haberine göre, Türkiye; Yunanistan, İsrail ve Hindistan’ın Hint Okyanusu’ndan Doğu Akdeniz’e uzanan koridor pl..
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi
Gündem

Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi

Daha önce FETÖ’cülere af isteyen Bülent Arınç, şimdi de “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği PKK’lı teröristlere af çağrısı yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23