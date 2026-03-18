Altın piyasasında nefesler tutuldu! İslam Memiş’ten küresel baronlara karşı altın uyarısı!
Finans analisti İslam Memiş, bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde altın yatırımcısını uyardı.
Finans analisti İslam Memiş, bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde altın yatırımcısını uyardı.
Bir yanda Orta Doğu’daki savaş tamtamları, diğer yanda Fed’in faiz kıskacı arasında sıkışan altın piyasasında sular durulmuyor.
Memiş, küresel güçlerin altın fiyatlarını bilinçli olarak baskıladığını belirterek, "Psikolojik savaşa hazır olun" dedi.
"Savaş Ortamında Altını Zorla Bastırıyorlar" Normal şartlarda savaş ve kaos ortamında şahlanması gereken altın fiyatlarının, küresel operasyonlarla aşağı çekildiğine dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıların kafasının karıştırılmak istendiğini söyledi.
Ons altında 4.850 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu, yukarıda ise 5.250 dolar direncinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, Fed kararı sonrası piyasalarda büyük bir türbülans yaşanabileceğini ifade etti.
"Fiyata Değil, Elinizdeki Miktara Bakın" Vatandaşlara seslenen Memiş, "Eski Türkiye"nin spekülatörlerine pabuç bırakılmaması gerektiğini belirterek altın ve gümüş biriktirmenin önemine değindi.
Yatırımcılara stratejik bir tavsiyede bulunan analist; "Günlük fiyat hareketlerine aldanıp elinizdeki varlığı kaptırmayın. Önemli olan fiyat değil, sahip olduğunuz altın miktarıdır" dedi.
Memiş, kısa vadeli geri çekilmelerin geçici olduğunu, genel trendin ise yukarı yönlü kalmaya devam edeceğini savundu.
"Mayıs ve Haziran Fırsat Ayları Olabilir" İşçilik maliyetlerindeki sert düşüşün de altın alımı için bir avantaj yarattığını belirten İslam Memiş, mevcut seviyelerin kademeli alım için uygun olduğunu dile getirdi.
Mayıs ve Haziran aylarında piyasaların yönünü netleştireceğini ifade eden Memiş, altının yanı sıra euro ve gümüşte de yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. 18 Mart itibarıyla Fed'in faizleri sabit tutması beklense de, Memiş'e göre piyasadaki asıl fırtına karar metnindeki satır aralarında kopacak.
"Faiz Lobisinin Oyununa Gelmeyin" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta işaret ettiği faiz lobisinin küresel ayağı olan Fed, manşetlerle ve faiz sopasıyla dünyayı hizaya getirmeye çalışırken; İslam Memiş yerli yatırımcıyı bu "finansal vesayete" karşı uyardı.
Mehmet Muzaffer’in "Bedeli Çanakkale’de ödenecektir" diyerek can verdiği bu topraklarda, milli tasarrufun ve altın birikiminin ekonomik bağımsızlığın bir parçası olduğunu hatırlatan Memiş, "Varlıklarınıza sahip çıkın" çağrısında bulundu.
