Suudi Arabistan ile Türkiye arasında düşman çatlatan hamle! Anlaşma her an kamuoyuna duyurulabilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni bir büyük anlaşmanın yapılmak üzere olduğunu söyledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji alanında çok önemli bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, “En az o kadar, belki ondan daha önemli başka bir konu üzerinde çalışıyoruz.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar bir elektrik iletim hattı ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya elektriğin transferi ile alakalı” bilgisini de paylaştı.
2021'de Türkiye'nin uzun dönemli Ulusal Enerji Planını açıkladıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin yeni enerji mimarisini bu sene içerisinde kamuoyumuzla paylaşmış olacağız.” açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, COP31’in bu yıl Antalya’da düzenleneceğinin de altını çizdi.
