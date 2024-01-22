Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

Merkez Bankası’nda Yaşanan kriz son günlerde gündemden düşmezken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınma senaryoları yazılıyor. Öyle ki bazı ekonomistler Erkan’ın yerine gelecek isimleri değerlendirirken herhangi bir isim değişikliğinde piyasanın ne gibi bir duruma düşeceğini yorumluyor. Bu kapsamda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ünlü ekonomistler Tunç Şatıroğlu ve Özgür Demirtaş bir isim üzerinde önemli yorumlarda bulundu. Tüm bunların yanı sıra her iki ekonomistin söylediği yeni isimler ekonomiye bir güven getirecek gibi görünüyor. Bununla beraber ise doların düşeceği tahminleri yapılıyor.