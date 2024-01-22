2024-01-22 14:43:25 Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…
Son günlerde gündemde yer alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınma konusuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Erkan’ın görevden alınması sonucunda eğer o isim göreve getirilirse yatırımcılar dolarlarını satmaya koşabilir. Ünlü ekonomistler Tunç Şatıroğlu ve Özgür Demirtaş önemli açıklamalarla durumu değerlendirdi.