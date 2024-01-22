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Ekonomi
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

2024-01-22 14:43:25
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

Son günlerde gündemde yer alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınma konusuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Erkan’ın görevden alınması sonucunda eğer o isim göreve getirilirse yatırımcılar dolarlarını satmaya koşabilir. Ünlü ekonomistler Tunç Şatıroğlu ve Özgür Demirtaş önemli açıklamalarla durumu değerlendirdi.

#1
Foto - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

Merkez Bankası’nda Yaşanan kriz son günlerde gündemden düşmezken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınma senaryoları yazılıyor. Öyle ki bazı ekonomistler Erkan’ın yerine gelecek isimleri değerlendirirken herhangi bir isim değişikliğinde piyasanın ne gibi bir duruma düşeceğini yorumluyor. Bu kapsamda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ünlü ekonomistler Tunç Şatıroğlu ve Özgür Demirtaş bir isim üzerinde önemli yorumlarda bulundu. Tüm bunların yanı sıra her iki ekonomistin söylediği yeni isimler ekonomiye bir güven getirecek gibi görünüyor. Bununla beraber ise doların düşeceği tahminleri yapılıyor.

#2
Foto - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınması durumunda yerine gelecek kişilerin piyasada olumsuz sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Lakin tek bir ismin olumlu olacağını söyleyen Şatıroğlu, şu sözleri kullandı: "Hafize Gaye Erkan görevden alınırsa, yerine kim gelirse gelsin piyasa için olumsuz olur. Yalnızca Naci Ağbal gelirse piyasa bunu olumlu karşılar. Naci Ağbal da piyasayı uçurur."

#3
Foto - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Tunç Şatıroğlu’nun düşüncesine bir istisna dışında katıldığını belirterek ayrıca bir isim daha verdi. Demirtaş, “Naci Ağbal gelirse piyasa bunu olumlu karşılar. Ama sadece Naci Ağbal ile kısıtlı değil olumlu senaryo. Cevdet Akçay da gelirse OLUMLU olur piyasalar açısından” dedi.

#4
Foto - Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddialar gündemi sarsmıştı! O şokun ardından şimdi de bu ortaya atıldı! İkisinden biri…

Demirtaş, Borsa yatırımcılarının Merkez Bankası Başkanı değişmesi sonucunda piyasaların etkilenmesinden korktuğunu ifade ederek olayın aslında kişi değil sistem olduğuna değindi. Uzman isim, “Benim övdüğüm Ortodoks politikalara KİM devam edecekse, sistemi kim sürdürecekse ülkeye onun yararı olur. Naci Ağbal da doğru isim Prof. Dr. Cevdet Akçay da” yorumunu yaptı.

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