Spor
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Suudi Arabistan Ligi’nin 12. haftasında Al Ahli, sahasında ağırladığı lider Al Nassr’ı milli futbolcu Merih Demiral’ın golüyle 3-2 yenmeyi başardı.

#1
Foto - Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Ahli büyük heyecana sahne olan maçta sahasında konuk ettiği Al Nassr'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.

#2
Foto - Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 20. dakikalara Ivan Toney ve 55'te milli futbolcumuz Merih Demiral attı. Al Nassr'ın gollerini ise 31 ile 44. dakikalarda Abdullah Al Amri attı.

#3
Foto - Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Maçın duraklama dakikalarında Al Ahli'den Ali Majrashi, Al Nassr'dan ise Nawaf Boushal direkt kırmızı kart gördü.

#4
Foto - Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Al Ahli'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

#5
Foto - Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı

Ligdeki ilk yenilgisini alan Al Nassr 31 puanda kaldı ve maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Al Ahli ise puanını 25'e çıkararak 4. basamakta kendine yer buldu.

