Merih Demiral, Ronaldo’ya çelme taktı
Suudi Arabistan Ligi’nin 12. haftasında Al Ahli, sahasında ağırladığı lider Al Nassr’ı milli futbolcu Merih Demiral’ın golüyle 3-2 yenmeyi başardı.
Suudi Arabistan Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Ahli büyük heyecana sahne olan maçta sahasında konuk ettiği Al Nassr'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşattı.
Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 20. dakikalara Ivan Toney ve 55'te milli futbolcumuz Merih Demiral attı. Al Nassr'ın gollerini ise 31 ile 44. dakikalarda Abdullah Al Amri attı.
Maçın duraklama dakikalarında Al Ahli'den Ali Majrashi, Al Nassr'dan ise Nawaf Boushal direkt kırmızı kart gördü.
Al Ahli'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Ligdeki ilk yenilgisini alan Al Nassr 31 puanda kaldı ve maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Al Ahli ise puanını 25'e çıkararak 4. basamakta kendine yer buldu.
