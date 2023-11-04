Meral'in askeri tehdit etti! Duyunca şok olacaksınız! Yok böyle bir açıklama...

İstedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Akburak, "Millet bizi iktidar yapma teveccühünü göstermedi ama bizi de başka yere göndermedi. Bizi diri tuttu. 'Kendinize gelin, kendiniz gibi hür olun. İYİ Parti gibi olun, ben sizi iktidara getireceğim' dedi. Biz dersimiz aldık. Bundan sonra amasız, fakatsız, tek başımıza bu seçimlere giriyoruz. Buradaki her ilçede, kendi meclis üyesi adaylarımızla, belediye başkan adaylarımıza sandığa gideceğiz. Hiçbir İYİ Partiliyi Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir partiye oy kullandırtmayacağız." ifadelerini kullandı. Gelecek seçimlerde Antalya'nın önemli bir kent olduğunu belirten Akburak, en güçlü adaylarla kentte seçimi alacaklarını dile getirdi. Çok sayıda aday adaylığı başvurusu aldıklarını aktaran Akburak, "2024 yerel seçimlerinde Antalya bizim kalemiz olacak. Bu seçimde iyi ve güçlü adaylarla burada seçimi alacağız. Birçok ilçede adayımız, iki tane pırıl pırıl belediye başkanımız var. Antalya'nın her ilçesinde bu iki belediye başkanımız gibi aynı belediyeciliği yapacağız. Çalmayacağız, çırpmayacağız, çaldırmayacağız, hizmet yapacağız." dedi.