2023-11-04 16:47:53 Meral'in askeri tehdit etti! Duyunca şok olacaksınız! Yok böyle bir açıklama...
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Bundan sonra amasız, fakatsız, tek başımıza bu seçimlere giriyoruz. Buradaki her ilçede, kendi meclis üyesi adaylarımızla, belediye başkan adaylarımıza sandığa gideceğiz. Hiçbir İYİ Partiliyi Cumhuriyet Halk Partisi veya başka bir partiye oy kullandırtmayacağız" dedi. Akburak, kentteki il ve ilçe belediye başkan aday adaylarıyla yaptığı görüşmelerin ardından İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.