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Medya
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Merakla bekleniyordu! Uyanış Büyük Selçuklu seçimini yaptı

2021-01-01 14:51:04
Merakla bekleniyordu! Uyanış Büyük Selçuklu seçimini yaptı

TRT'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ekibi Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

#1
Foto - Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk ve dizinin oyuncularından Hatice Şendil ile Gürkan Uygun AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk ve dizinin oyuncularından Hatice Şendil ile Gürkan Uygun AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

#2
Foto - Konuk,

Konuk, "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" isimli fotoğrafını seçerek, "Çocuklar bugünün ve yarının umududur. Savaşın en ağır bedelini ise o masum yavrularımız canları ile ödemektedir. Gence halkı tarifsiz acılar yaşadı. Vefat eden tüm can kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. "Spor" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğrafını oylayan Konuk, "Hem İsrail ablukası hem de son zamanlarda hayatımızı esir alan salgın sebebiyle Gazze halkının içinde bulunduğu ruh halini tahmin dahi edemezken bu fotoğraf bir nebze de olsa insanı umutlandıran, sevindiren yönü ile fazlaca kıymetli." diye konuştu.

#3
Foto - Konuk,

Konuk, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafından yana kullanarak, "Bu fotoğraf hem Türk'ün şefkatini ve hem de güzel bir yavrunun her şeye rağmen dünyaya gülen gözlerle bakıyor oluşunu göstermesi sebebiyle bize şükretmenin önemini anlatıyor." dedi.

#4
Foto - Oyuncu Gürkan Uygun

Oyuncu Gürkan Uygun "haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" isimli fotoğrafını seçerek, "Hayatı hep bir yolculuk olarak yorumlarız. Doğum, yaşam ve ölüm olarak giriş, gelişme ve sonucu vardır. Hem bir yerde biter gibi gelir ama hem de gerçekte bir yerde nokta konuluyor mu, sona eriyor mu diye de düşündürür. Siyahı da vardır, beyazı da ve arasında uzanan yolda pek çok da başka rengi barındırır. Hayatın tüm bu yönlerinin özeti olarak gözüktüğü için beni etkiledi ve bu kareyi seçtim." açıklamasını yaptı.

#5
Foto -

"Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını oylayan Uygun, "İmkansızlığın içindeki en büyük imkandır hayalgücü. O varken başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız. Ona ne kadar sıkı sarılırsanız aslında hayalinizi de gerçekleştirmiş olursunuz. Bu fotoğraf da özellikle çocukların bize göre en büyük hazineleri olan hayal gücünü çok güzel anlatıyor bana göre." diye konuştu.

#6
Foto - Uygun,

Uygun, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğrafından yana kullanarak, "Bu sene tüm insanlık olarak maskelerin ardında hava almaya çalıştık. Fotoğrafta gördüğümüz açılan delikleri biz de her gün birkaç dakikalığına da olsa maskemizi indirerek sağladık. Hava almaya çalıştık koca bir yıl boyunca ve belki de ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Ama bu virüs olmasa bile yaşamın birincil koşulu olan hava almanın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana göre ne kadar zor ve de bir lüks olduğunu anlatması yönünden bu fotoğraf beni çok etkiledi." dedi. Hatice Şendil ise "haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafı ve Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçerken "yaşam" kategorisinde ise tercihini Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Şendil, üç kategoride seçtiği tüm fotoğrafların ortak bir teması olduğuna değinerek, "Hepsi umudu anlatıyor. Hayatın getirdiği tüm zorluklara, imkansızlıklara rağmen hayatın ta kendisinin kocaman bir umut olduğunu gördüm bu fotoğraflarda. Hayatı gördüm." şeklinde konuştu.

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