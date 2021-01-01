Merakla bekleniyordu! Uyanış Büyük Selçuklu seçimini yaptı

Uygun, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğrafından yana kullanarak, "Bu sene tüm insanlık olarak maskelerin ardında hava almaya çalıştık. Fotoğrafta gördüğümüz açılan delikleri biz de her gün birkaç dakikalığına da olsa maskemizi indirerek sağladık. Hava almaya çalıştık koca bir yıl boyunca ve belki de ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Ama bu virüs olmasa bile yaşamın birincil koşulu olan hava almanın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana göre ne kadar zor ve de bir lüks olduğunu anlatması yönünden bu fotoğraf beni çok etkiledi." dedi. Hatice Şendil ise "haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda", "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafı ve Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçerken "yaşam" kategorisinde ise tercihini Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" başlıklı fotoğrafından yana kullandı. Şendil, üç kategoride seçtiği tüm fotoğrafların ortak bir teması olduğuna değinerek, "Hepsi umudu anlatıyor. Hayatın getirdiği tüm zorluklara, imkansızlıklara rağmen hayatın ta kendisinin kocaman bir umut olduğunu gördüm bu fotoğraflarda. Hayatı gördüm." şeklinde konuştu.