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Teknoloji-Bilişim
8
Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

2024-09-16 13:39:28
Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

WhatsApp'a yeni bir özellik gelecek.

#1
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Beta sürümünde test aşamasında olan özellik nedeniyle kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı bulacak.

#2
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.

#3
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

PARA KAZANMA İMKANI BULABİLECEKLER -

#4
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

#5
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

WhatsApp'ın beta sürümündeki ekran görüntülerine göre, bir topluluğun yöneticisi topluluğu başka bir kullanıcıya devretmeye karar verdiğinde, devir işlemi sırasında eski yönetici yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek.

#6
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Ancak, yeni yönetici, devir işlemini tamamladıktan sonra eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek.

#7
Foto - Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Bu süreç, tüm tarafların arasındaki anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

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