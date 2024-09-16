2024-09-16 13:39:28 Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi
WhatsApp'a yeni bir özellik gelecek.
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WhatsApp'a yeni bir özellik gelecek.
Beta sürümünde test aşamasında olan özellik nedeniyle kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı bulacak.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.
PARA KAZANMA İMKANI BULABİLECEKLER -
Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.
WhatsApp'ın beta sürümündeki ekran görüntülerine göre, bir topluluğun yöneticisi topluluğu başka bir kullanıcıya devretmeye karar verdiğinde, devir işlemi sırasında eski yönetici yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek.
Ancak, yeni yönetici, devir işlemini tamamladıktan sonra eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek.
Bu süreç, tüm tarafların arasındaki anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23