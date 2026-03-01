Merak ettiğiniz her şey burada: Kira beyannamesinde 10 soru 10 cevap!

Soru 4 : Geçmiş veya gelecek yıllar için kira gelirinin tahsil edilmesi halinde beyanname ne zaman verilecek? Mükellefler tarafından geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek.