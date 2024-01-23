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Yaşam
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Mendereslerin mest eden görüntüsü

2024-01-23 19:23:40
Mendereslerin mest eden görüntüsü

Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Benli Yaylası kar yağışı sonrası bölgedeki nehirlerin oluşturduğu menderesler, havadan görüntülendi.

#1
Foto - Mendereslerin mest eden görüntüsü

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile görüntülendi.

#2
Foto - Mendereslerin mest eden görüntüsü

#3
Foto - Mendereslerin mest eden görüntüsü

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

#4
Foto - Mendereslerin mest eden görüntüsü

İlkbahar aylarında rengarenk çiçeklerin açtığı, kışın kar örtüsüyle bambaşka bir güzelliği yansıtan menderesler, İHA ekibince drone ile görüntülendi.

#5
Foto - Mendereslerin mest eden görüntüsü

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