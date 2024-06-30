  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye'den bir stat listede yer aldı

Yok böyle bir şey! Taze fasulyeden olur mu demeyin! Patates kızartmasını unutturuyor! Bakın ne işe yarıyor

Fenerbahçe'de hedef artık o Golcü! Hayaller Lewandowski gerçekler ise...

İzmir'deki yangında yanan alanlar, havadan görüntülendi

Apar topar harekete geçildi ve teknoloji hamlesi başladı! T3 Vakfı resmen açıkladı…

Karadeniz sahillerinde görüldü! Komandolar apar topar harekete geçti

Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Yumurtadan çıkan herkesi şaşkına çevirdi: ilk defa böyle bir şey görüyorum

Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Bir resmi maça bile çıkmayan 40 yaşındaki isim ile nihayet yollar ayrıldı! Paralar nereye gidiyor işte...
Ekonomi
34
Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

2024-06-30 14:22:45
Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da.

#1
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayacak.

#2
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Açıklanacak enflasyon rakamları ardından zam oranları da hesaplanacak.

#3
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Konuyla ilgili merak edilenler uzmanlar tarafından açıklanıyor.

#4
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

İşte uzmanların milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar...

#5
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

5 AYLIK FARK BELLİ OLDU! GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA

#6
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

#7
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

“Ocak ve mayıs aylarında ilişkin enflasyon oranı belli oldu. Toplamda yüzde 22.72’lik enflasyon farkı çıktı. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla beraber 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 arasında seyredecektir.

#8
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?

#9
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 ile yüzde 26’lık net enflasyon farkını almaya hak kazanacaklar ama memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan kayıpları var. Ocak ayında yüzde 15 olan toplu sözleşme zammı temmuz ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. O nedenle memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinden 5 puan daha az zam farkı alacaklar.”

#10
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

ZAM ORANLARI EŞİTLENİR Mİ?

#11
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Daha önceki dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri, memur emeklileri maaşlarına göre daha düşük zam alacakken, zam oranları eşitlenmişti. Ben bu dönemde memur emeklisi lehine bir eşitleme olacağını düşünüyorum.

#12
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

EMİN YILMAZ: MEMURLARA ZAM EŞİTLEMESİ OLMAYACAK

#13
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben bu dönemde memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini düşünüyorum. Memurlar için bir zam eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır.

#14
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Tahminlerime göre memurlarımıza ,34, SSK ve Bağkur emeklilerine %,81 oranında zam yapılacaktır. Memur emeklileri de %,81 oranında zam alacaklar.

#15
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİ NE?

#16
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

En düşük emekli maaşı Hazine tarafından desteklenerek 10 bin TL olarak belirlenmişti. Enflasyon verisi değerlendirildiğinde zam oranının % civarında olacağını düşünüyorum. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasını bekliyorum.

#17
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Tabi içinde bulunduğumuz sıkı para politikası ve ekonomik program dahilinde olduğumuzdan ötürü en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilemeyeceğini düşünüyorum.”

#18
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de, enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.

#19
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak. Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

#20
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.

#21
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu için ise iki farklı tahmin bulunuyor:

#22
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne Göre: Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.52. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Memurlar ve emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 9.4'ü bulacak.

#23
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Öğretmen (1/4) Maaşı: 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya

#24
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Polis (8/1) Maaşı: 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya

#25
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Hemşire (5/1) Maaşı: 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya

#26
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Mühendis (1/4) Maaşı: 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya

#27
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 14 bin 741 liradan 17 bin 739 liraya

#28
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Anketi'ne Göre: Haziran enflasyonu tahmini yüzde 3.17. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak. Memurlar ve emeklileri bu tahmine göre yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak, Temmuz zammı da yüzde 21.11'i bulacak.

#29
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Öğretmen (1/4) Maaşı: 48 bin 178 liraya

#30
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Polis (8/1) Maaşı: 53 bin 642 liraya

#31
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Hemşire (5/1) Maaşı: 48 bin 660 liraya

#32
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

Mühendis (1/4) Maaşı: 61 bin 607 liraya

#33
Foto - Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 17 bin 853 liraya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzde 284'lük zam Necmettin Batırel'i çileden çıkardı: İnsafınız kurusun e mi
Gündem

Yüzde 284'lük zam Necmettin Batırel'i çileden çıkardı: İnsafınız kurusun e mi

Ekonomist Necmettin Batırel, elektriğe gelen zamları eleştirenlere İBB'nin su faturalarını örnek göstererek tepki gösterdi.

Sonunda beklenen oldu: Ateşkes ilan edildi!
Dünya

Sonunda beklenen oldu: Ateşkes ilan edildi!

Kolombiya'da, merkezi hükümete karşı yıllardır silahlı mücadele veren ve bir süredir barış görüşmeleri yürüten Kolombiya Devrimci Silahlı Gü..
Somer Şef’ten Müslümanlara çirkin operasyon
Gündem

Somer Şef’ten Müslümanlara çirkin operasyon

Masterchef Türkiye’de jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu’nun Müslümanlara yönelik skandal açıklamaları büyük tepki topladı.
Ekonomist Necmettin Batırel: Borsa yılın performansını sürdürecek mi?
Ekonomi

Ekonomist Necmettin Batırel: Borsa yılın performansını sürdürecek mi?

Ekonomist Necmettin Batırel, Borsa İstanbul gri listeden çıkışı coşkuyla karşıladı diyerek duyurdu! gri listeden çıktık! Peki ne olacak? Bat..
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
Ekonomi

Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?

Memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zam, yaklaşık yüzde 25 olacağı tahmin edilen altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK..
30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)
Tarih

30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mustafa Runyun'u hayırla yâd ediyoruz.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23