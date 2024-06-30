2024-06-30 14:22:45 Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da.
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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayacak.
Açıklanacak enflasyon rakamları ardından zam oranları da hesaplanacak.
Konuyla ilgili merak edilenler uzmanlar tarafından açıklanıyor.
İşte uzmanların milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar...
5 AYLIK FARK BELLİ OLDU! GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA
Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Ocak ve mayıs aylarında ilişkin enflasyon oranı belli oldu. Toplamda yüzde 22.72’lik enflasyon farkı çıktı. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 ile yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla beraber 6 aylık enflasyon yüzde 25-26 arasında seyredecektir.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ENFLASYON FARKI VERİLECEK?
SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 ile yüzde 26’lık net enflasyon farkını almaya hak kazanacaklar ama memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan kayıpları var. Ocak ayında yüzde 15 olan toplu sözleşme zammı temmuz ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. O nedenle memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinden 5 puan daha az zam farkı alacaklar.”
ZAM ORANLARI EŞİTLENİR Mİ?
Daha önceki dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri, memur emeklileri maaşlarına göre daha düşük zam alacakken, zam oranları eşitlenmişti. Ben bu dönemde memur emeklisi lehine bir eşitleme olacağını düşünüyorum.
EMİN YILMAZ: MEMURLARA ZAM EŞİTLEMESİ OLMAYACAK
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ben bu dönemde memur emeklileri ile SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitleneceğini düşünüyorum. Memurlar için bir zam eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır.
Tahminlerime göre memurlarımıza ,34, SSK ve Bağkur emeklilerine %,81 oranında zam yapılacaktır. Memur emeklileri de %,81 oranında zam alacaklar.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİ NE?
En düşük emekli maaşı Hazine tarafından desteklenerek 10 bin TL olarak belirlenmişti. Enflasyon verisi değerlendirildiğinde zam oranının % civarında olacağını düşünüyorum. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasını bekliyorum.
Tabi içinde bulunduğumuz sıkı para politikası ve ekonomik program dahilinde olduğumuzdan ötürü en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilemeyeceğini düşünüyorum.”
Memurların ve memur emeklilerinin zam oranları toplu sözleşme ile belirlense de, enflasyon farkı için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı verisi bekleniyor.
Bu veriyle ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammına eklenecek farkı ortaya koyacak. Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Eğer refah payı gibi bir düzenleme yapılmazsa, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak.
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Haziran enflasyonu için ise iki farklı tahmin bulunuyor:
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne Göre: Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.52. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak. Memurlar ve emeklilerinin enflasyon farkı bu orana göre yüzde 9.4'ü bulacak.
Öğretmen (1/4) Maaşı: 39 bin 781 liradan 47 bin 872 liraya
Polis (8/1) Maaşı: 44 bin 292 liradan 53 bin 300 liraya
Hemşire (5/1) Maaşı: 40 bin 179 liradan 48 bin 351 liraya
Mühendis (1/4) Maaşı: 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 14 bin 741 liradan 17 bin 739 liraya
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Anketi'ne Göre: Haziran enflasyonu tahmini yüzde 3.17. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak. Memurlar ve emeklileri bu tahmine göre yüzde 9.57 enflasyon farkı alacak, Temmuz zammı da yüzde 21.11'i bulacak.
Öğretmen (1/4) Maaşı: 48 bin 178 liraya
Polis (8/1) Maaşı: 53 bin 642 liraya
Hemşire (5/1) Maaşı: 48 bin 660 liraya
Mühendis (1/4) Maaşı: 61 bin 607 liraya
En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 17 bin 853 liraya
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