Memur ve emekli maaşı zammında son viraj! İşte son rakamlar…

SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 ile yüzde 26’lık net enflasyon farkını almaya hak kazanacaklar ama memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı 5 puan kayıpları var. Ocak ayında yüzde 15 olan toplu sözleşme zammı temmuz ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. O nedenle memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinden 5 puan daha az zam farkı alacaklar.”