Mehmetçiğe özel “sessiz güç”! MKE’nin yeni nesil silahı oyun bozmaya geliyor

Özel kalibreli (.300 AAC Blackout kalibreli) tam otomatik MKE 300 BLK, modern muharebe alanının değişen dinamikleri ve özel kuvvetler personelinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Bu kapsamda MKE 300 BLK kompakt yapısı ve yüksek durdurucu gücü ile yakın mesafe harekât ortamları için etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor. 14,5 inç, 9,8 inç ve 8 inç olmak üzere üç farklı namlu boyu seçeneğiyle geliştirilen MKE 300 BLK; görev ihtiyacına göre uyarlanabilen modüler yapısı ve kısa namlu verimliliğiyle de sınıfında öne çıkıyor.