Mehmetçiğe özel “sessiz güç”! MKE’nin yeni nesil silahı oyun bozmaya geliyor
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), özel kuvvetlerin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil tüfeği MKE 300 BLK’yı tanıttı. 300 Blackout kalibresi sayesinde yüksek durdurucu gücü ve susturuculu kullanımda minimum ses avantajını birleştiren silah, modern muharebe alanında fark oluşturmaya hazırlanıyor. Kompakt yapısı ve üç farklı namlu boyu seçeneğiyle bu yerli sistem, yakın mesafe çatışmalarda personelin en büyük gücü olacak.