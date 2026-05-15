Rumları Mavi Vatan Kanunu korkusu sardı! Hristodulidis’ten haddini aşan “Türkiye” çıkışı
Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini kanunlaştırarak Meclis'e sunmaya hazırlandığı kritik bir dönemde, GKRY lideri Nikos Hristodulidis Yunan parlamentosunda kürsüye çıkarak haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi 52 yıldır Ada'yı işgal ve sömürge etmekle suçlayan Rum lider, iki devletli çözüm modelinin bir düşünce olarak dahi tartışılamayacağını ileri sürdü. Bölgede sıkışan Rum yönetimi, uluslararası hukukun ihlal edildiği yalanına sarılarak Avrupa Birliği ve küresel kuruluşlara Türkiye'ye karşı acil "harekete geçme" çağrısı yaptı.