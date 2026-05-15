Rumları Mavi Vatan Kanunu korkusu sardı! Hristodulidis’ten haddini aşan "Türkiye" çıkışı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini kanunlaştırarak Meclis'e sunmaya hazırlandığı kritik bir dönemde, GKRY lideri Nikos Hristodulidis Yunan parlamentosunda kürsüye çıkarak haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi 52 yıldır Ada'yı işgal ve sömürge etmekle suçlayan Rum lider, iki devletli çözüm modelinin bir düşünce olarak dahi tartışılamayacağını ileri sürdü. Bölgede sıkışan Rum yönetimi, uluslararası hukukun ihlal edildiği yalanına sarılarak Avrupa Birliği ve küresel kuruluşlara Türkiye'ye karşı acil "harekete geçme" çağrısı yaptı.

İsrail'in Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'ı "uydu devlet"e dönüştürme projesinin hız kazandığı ve Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini kanun haline getirmeyi Meclis'e sunduğu dönemde; Rum lider Nikos Hristodulidis Yunan parlamentosundan Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ada'nın yüzde 37'sine karşı ihlalini sürdürdüğünü öne süren Hristodulidis, "savaş sonrası Avrupa döneminin en büyük suçlarından birinin işlendiğini" söyledi.

Rum lider, "Türkiye, 52 yıldır uluslararası ve Avrupa hukuku ihlal ediyor; Kıbrıs işgal ediliyor, sömürgeleştiriliyor ve temel insan hakları ihlal ediliyor." diye konuştu.

Ada'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hristodulidis, "Hayalimiz, tüm Avrupa vatandaşları gibi özgürce yaşamak. Hayalimiz, Kıbrıs'ın bir köşesinden diğer köşesine kadar tamamen birleştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm modeline de karşı çıkan Hristodulidis, "İki devletli çözüm bir düşünce olarak dahi var olamaz, bunu vurgulamak istiyorum. Yasadışılığın yasallaştırılmasını ele almayı asla kabul etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

