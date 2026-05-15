  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: Teker teker gözaltına alındılar Altında rüzgar terse döndü! Acun Ilıcalı’yı şaşkına çeviren “casusluk” skandalı: Gizli gizli kaydetmiş Yaparsa AK Parti yapar! Su faturalarında yüzde 35 indirime gidildi 'Zarar ediyor' denilip hedef gösterilen Togg'dan bomba haber geldi Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek Avrupa’dan Ankara’ya tam not! 40 dev anlaşma birden imzalandı: “Kilit aktör Türkiye” Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar Rumları Mavi Vatan Kanunu korkusu sardı! Hristodulidis’ten haddini aşan “Türkiye” çıkışı MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak
Gündem
7
Yeniakit Publisher
MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi. PKK’dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istedi. 10 gün içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak.

1
#1
Foto - MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir süredir devam eden ‘durağanlaşma’, yeniden hareketlenirken, güvenlik bürokrasinin PKK’dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, MİT ve diğer güvenlik bürokrasisinden bir ekip şu anda Kandil’le temas hâlinde. PKK’dan silah bırakma konusunda bir takvim ve yol haritası istendi.

#2
Foto - MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Bir hafta veya 10 gün içinde örgütün yol haritası ortaya çıkacak. Örgütün hazırlayacağı yol haritasında mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına yönelik bir envanter ve takvim de olacak.

#3
Foto - MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Kandil’le yapılan görüşmeler tamamlandıktan sonra güvenlik bürokrasisi örgütün yol haritasını alarak Türkiye’ye dönecek. Bu aşamadan sonra hükûmetin atacağı adımlarla ilgili hazırlanan takvim ve yol haritası, örgütten gelenlerle birlikte bir eşleştirmeye tabi tutulacak.

#4
Foto - MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Ortak noktalar ortaya çıkarılacak, yerine getirilmesi mümkün olan talepler belirlenecek. Hemen ardından da fermuar sistemi ve belli bir takvim doğrultusunda atılacak adımlar gündeme getirilecek.

#5
Foto - MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Ayrıca İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de güvenlik bürokrasinin en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Silah bırakma takviminin yanı sıra atılacak yasal adımlarla ilgili değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

#6
Foto - MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

AK Parti kaynakları “Bizim hazırlıklarımız tamam. İdari ve yasal düzenlemeler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile süreç ilerleyecek. Örgüt üyeleri farklı prosedürlere tabi tutulacak. Irak’ta kalanlar veya silah bırakıp Suriye’de kalmak isteyenlerle ilgili Türkiye’nin yapacağı bir şey olmaz. Onlar o ülkelerin hukuklarına tabi olacaklar. Ama silah bırakıp Türkiye’ye dönenlerle elbette adım atılacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asena

Bir kaç tane IHA gereğini görür.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk
İSLAM

İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kâbe imamı ile küçük bir çocuk arasında geç..
Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı
Siyaset

Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı

Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçmişte Türkiye’nin tüm değerleriyle çelişen bir siyaset izleyen DEM Parti, “Türk..
Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı
Gündem

Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki dik..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23