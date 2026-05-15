MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir süredir devam eden ‘durağanlaşma’, yeniden hareketlenirken, güvenlik bürokrasinin PKK’dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, MİT ve diğer güvenlik bürokrasisinden bir ekip şu anda Kandil’le temas hâlinde. PKK’dan silah bırakma konusunda bir takvim ve yol haritası istendi.