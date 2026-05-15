Dünyayı sallayan “Türkiye” itirafı: Harika bir ortak edindik, spekülasyonu bırakın
Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF2026) imzalanan savunma anlaşmasının ardından Nijerya'da ortaya atılan "Türkiye ülkemizde askeri üs kuruyor" iddialarına, Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa’dan çok sert ve net bir yanıt geldi. Türkiye’nin küresel ateş gücü endeksindeki devasa gücüne ve mühimmat ihracatındaki liderliğine dikkat çeken Bakan Musa, yürütülen ortaklığın egemenlik ihlali değil, terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Anlaşma kapsamında Nijerya ordusundan 200 askeri personelin isyanla mücadele eğitimi için Türkiye’ye gönderileceğini açıklayan Bakan, "Olmayan şeyler üzerinden spekülasyon yapmayı bırakın, harika bir ortak edindik" dedi.