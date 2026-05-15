Dünyayı sallayan “Türkiye” itirafı: Harika bir ortak edindik, spekülasyonu bırakın

Nijerya'nın Liberya Silahlı Kuvvetleri'nin (AFL) profesyonelleşme sürecine verdiği desteği örnek gösteren Musa, Nijerya'nın da başka ülkelerin savunma yeteneklerine katkıda bulunduğunu ve bunun uluslararası diplomasinin bir parçası olduğunu belirtti. Bakan Musa, "Bir ordunun gücü, ittifaklarının gücüyle ölçülür." diyerek Türkiye'nin küresel ateş gücü endeksindeki üst sıralardaki yerine ve silah ihracatındaki önemine dikkat çekti. Askeri gücün tek başına güvenlik sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini ifade eden Musa, stratejik iletişimin ve "bilgi savaşı"nın piyade savaşı kadar kritik olduğunu savundu. Nijerya halkını bilgilendirmenin stratejik bir tercih olduğunu belirten Bakan, Antalya'daki forumda mevkidaşı Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki devam eden iş birliğini küresel bir platformda değerlendirdiklerini kaydetti.