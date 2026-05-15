'Zarar ediyor' denilip hedef gösterilen Togg'dan bomba haber geldi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal rapor yayımlandı. İşte detaylar...
Elektrikli araç üretimine odaklanan yerli otomobil üreticisi Togg, finansal sürdürülebilirlik yolunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
Şirket 2026 yılının Ocak-Mart döneminde 1,3 milyar TL net kâr elde ettiğini açıkladı.
Bu, şirketin kuruluşundan bu yana ilk kez pozitif finansal sonuç açıklaması anlamına geliyor.
Kârlılığa geçişte T10X ve yeni T10F modellerinin satışlarındaki artış ile operasyonel verimlilik etkili oldu.
