Yaparsa AK Parti yapar! Su faturalarında yüzde 35 indirime gidildi
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulunda, su tarifesinde vatandaşın faturasında indirim sağlayacak kademe değişikliğine gidildi, evsel katı atık toplama, bakım ve bertaraf bedelleri kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba yaptığı açıklamada, '15 metreküp kullanan bir kişiye, yapılan düzenlemeyle yüzde 28 indirim sağlandı. Evinde daha az kişi olan, daha az tüketim yapanlara da yüzde 35 indirim sağlandı. Çok abartılı şekilde su kullananlar, 25 metreküp üzerinde tüketim yapanlara da yüzde 13 indirim yapıldı' dedi.