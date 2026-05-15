Yaparsa AK Parti yapar! Su faturalarında yüzde 35 indirime gidildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, 15 metreküpe kadar su kullanan kişi sayısının nüfusun 87'sine denk geldiğini açıkladı. Bu oranın neredeyse Bursa'nın tamamına yakını olduğuna işaret eden Biba, "15 metreküp kullanan bir kişiye, yapılan düzenlemeyle yüzde 28 indirim sağlandı. Evinde daha az kişi olan, daha az tüketim yapanlara da yüzde 35 indirim sağlandı. Çok abartılı şekilde su kullananlar, 25 metreküp üzerinde tüketim yapanlara da yüzde 13 indirim yapıldı. Her 1 lira indirimin 1,5 milyon abonesi olan kuruma 1,5 milyon lira maliyeti vardır. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu, meclisin başarısıdır." ifadelerini kullandı.