Avrupa’dan Ankara’ya tam not! 40 dev anlaşma birden imzalandı: "Kilit aktör Türkiye"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’dan Ankara’ya tam not! 40 dev anlaşma birden imzalandı: “Kilit aktör Türkiye”

Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde Türkiye’ye çıkarma yapan Belçika Ekonomik Misyonu’nun ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Ankara’nın küresel arenadaki gücüne övgüler yağdırdı. Türkiye’nin enerji alanında stratejik bir merkez ve NATO’nun en kritik güvenlik aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Prevot, Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarına göre derhal yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Savunmadan enerjiye, lojistikten dijitalleşmeye kadar pek çok sektörde tam 40 yeni ticari anlaşmaya imza atılan bu tarihi ziyaret, Avrupa ile Türkiye ekonomilerini birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştırdı.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden, Türkiye'de düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında 5 günlük temaslarını değerlendirdi. Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde düzenlenen misyon kapsamında İstanbul ve Ankara'daki görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı.

Türkiye'nin Belçika açısından ekonomik ve stratejik önemine dikkati çeken Prevot, "Türkiye, kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir. Enerji alanında stratejik bir merkez, NATO içinde bir müttefik ve Avrupa'nın güneydoğu kanadının güvenliğinde kilit bir aktördür. Türkiye, bizim 5. büyük ticaret ortağımızdır, biz de burada 8. büyük yatırımcı konumundayız." ifadelerine yer verdi.

Prevot, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere üst düzey temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, görüşmelerde Orta Doğu, Hürmüz Boğazı, Ukrayna, ikili ilişkiler ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin ele alındığını kaydetti.

Avrupa ile Türkiye ekonomilerinin birbirine daha fazla yakınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Prevot, mevcut Gümrük Birliği çerçevesinin bugünün ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, "liman ve lojistik, biyofarmasötik, sağlık, enerji dönüşümü, dijitalleşme, Endüstri 5.0, savunma ve havacılık" gibi alanlarda Belçikalı şirketlerin imkanlarının tanıtıldığını ve ziyaret sırasında yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığına imza atıldığını bildirdi.

Prevot, temasların Türkiye'nin özellikle savunma sanayisindeki güçlü üretim altyapısının yerinde görülmesine de imkan sağladığını kaydetti.

Yorumlar

ZEKİ

hepsi siha dır heralde

Ucak,füze,tank olacak değil ya..

Bir de Avrupa düşmanımız diyorlar.
