Avrupa’dan Ankara’ya tam not! 40 dev anlaşma birden imzalandı: “Kilit aktör Türkiye”

Belçika Kraliçesi Mathilde liderliğinde Türkiye’ye çıkarma yapan Belçika Ekonomik Misyonu’nun ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Ankara’nın küresel arenadaki gücüne övgüler yağdırdı. Türkiye’nin enerji alanında stratejik bir merkez ve NATO’nun en kritik güvenlik aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Prevot, Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarına göre derhal yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. Savunmadan enerjiye, lojistikten dijitalleşmeye kadar pek çok sektörde tam 40 yeni ticari anlaşmaya imza atılan bu tarihi ziyaret, Avrupa ile Türkiye ekonomilerini birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştırdı.