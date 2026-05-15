Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek
Dünya genelinde 50 milyondan fazla satış yaparak otomotiv tarihine geçen Toyota Corolla, 60. yılına özel serisiyle mevcut kasasına görkemli bir veda ediyor. Altın-bronz detaylarla bezeli veda serisiyle üretimine son verilecek olan mevcut neslin yerini, 2027 yılında devrim niteliğinde hibrit teknolojisiyle gelecek yeni jenerasyon alacak. Türkiye’de yıllardır satış listelerinin zirvesinde yer alan modelin bu veda serisi, koleksiyoncular için de büyük bir fırsat olarak görülüyor.