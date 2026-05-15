  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: Teker teker gözaltına alındılar Altında rüzgar terse döndü! Acun Ilıcalı’yı şaşkına çeviren “casusluk” skandalı: Gizli gizli kaydetmiş Yaparsa AK Parti yapar! Su faturalarında yüzde 35 indirime gidildi 'Zarar ediyor' denilip hedef gösterilen Togg'dan bomba haber geldi Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek Avrupa’dan Ankara’ya tam not! 40 dev anlaşma birden imzalandı: “Kilit aktör Türkiye” Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar Rumları Mavi Vatan Kanunu korkusu sardı! Hristodulidis’ten haddini aşan “Türkiye” çıkışı MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

Dünya genelinde 50 milyondan fazla satış yaparak otomotiv tarihine geçen Toyota Corolla, 60. yılına özel serisiyle mevcut kasasına görkemli bir veda ediyor. Altın-bronz detaylarla bezeli veda serisiyle üretimine son verilecek olan mevcut neslin yerini, 2027 yılında devrim niteliğinde hibrit teknolojisiyle gelecek yeni jenerasyon alacak. Türkiye’de yıllardır satış listelerinin zirvesinde yer alan modelin bu veda serisi, koleksiyoncular için de büyük bir fırsat olarak görülüyor.

#1
Foto - Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

Toyota Corolla, otomotiv tarihinin 50 milyonu aşkın satış adediyle “dünyanın en çok satan otomobili” unvanını elinde bulunduran efsane model, 60. yaşını görkemli bir veda serisiyle kutluyor.

#2
Foto - Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

1966’da yollara çıkan ikonik model, 2027’de tanıtılması beklenen yepyeni neslinden önce mevcut kasasıyla “60. Yıl Özel Serisi”ne kavuştu. Tayvan’da ilk kez görücüye çıkan özel koleksiyon, Corolla Sedan, Corolla Cross ve Corolla Sport (Hatchback) gövdelerini kapsıyor.

#3
Foto - Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

“Emeklilik öncesi son durak” olarak nitelendirilen bu seriyle Toyota, karoseriye sofistike bir dokunuş kattı. Gövdede altın-bronz tonlarında özel kaplamalar kullanılarak tasarımı daha premium ve saygıya değer bir hale getirdi.

#4
Foto - Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

Değişim sadece dış görünüşle sınırlı kalmadı. Kabin içinde de aynı tema devam ediyor. Gösterge paneli, orta konsol, direksiyon simidi ve kapı iç panellerinde bronz rengi süslemelerle dikkat çeken seri, koltuk dikişlerinde de bu renk uyumunu koruyor.

#5
Foto - Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

Böylece Corolla’nın alışıldık mimarisine “anıt serisi” ruhu kazandırılmış oldu.Japon üretici, teknolojik altyapı ve multimedya sistemlerinde ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu yaklaşım, mevcut nesle görsel ve duygusal bir veda niteliği taşıyor.

#6
Foto - Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek

2018’den beri yollara çıkan mevcut neslin üretim serüveni bu özel seriyle son bulurken, otomotiv dünyası tamamen yeni Corolla’yı 2027’de bekliyor. Uluslararası basın, yeni jenerasyonun hibrit teknolojisinde devrim niteliğinde yenilikler getireceğini öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk
İSLAM

İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kâbe imamı ile küçük bir çocuk arasında geç..
Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı
Siyaset

Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı

Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçmişte Türkiye’nin tüm değerleriyle çelişen bir siyaset izleyen DEM Parti, “Türk..
Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı
Gündem

Gündemi sarsacak gelişme: Özkan Yalım ile Özgür Özel'in yazışmalarına ulaşıldı

Uşak Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki dik..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Belediye binasındaki Sosyal İşler Müdü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23