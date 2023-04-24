Mehmet Özhaseki: Bu malları hep ABD besliyor

Deprem bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini, Millet İttifakı'nın belediyelerinin genel başkanları ile selfie çektirmek için bölgede olduğunu sert sözlerle eleştiren Özhaseki, “Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Hala belediye başkanı arkadaşlarımız oradalar. Yarayı sarmak için uğraşıyorlar. Ama en üzücü olan İstanbul gibi, Ankara gibi binlerce çalışanları olan belediye başkanları seçimlerden sonra İstanbul Belediyesi'ne 45 bin kişi aldılar. Kendilerine göre kendi partilerini doldurdular. 5 bin kişiyi bile oraya göndermediler. Genel başkanlarla beraber gidiyorlar, selfie çekiyorlar. Bizim işimiz hizmet, onların değil” şeklinde konuştu. Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu belirten Özhaseki, “Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Anadolu topraklarında eğer siz bir devlet kurmuşsanız, bayrağımız her zaman dalgalansın, ezanımız her zaman okunsun diyorsanız, güçlü olmak bir mecburiyettir. Avrupa'nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. Bakın bir taraftan depremler bizi sıkıştırıyor. Bir taraftan da bizim bildiğimiz o meşhur emperyalist ülkeler milyarlarca dolar döküyorlar. İçimizden hainler buluyorlar, kardeşliğimize kurşun sıktırıyorlar. PKK bir tarafta, Amerika'nın kucağındaki FETÖ bir tarafta, DHKP-C bir tarafta. O bölgelerde çıkan IŞİD diye bir örgüt daha var. Bunların hepsinin para babaları aynı. Bu malları hep bu ABD besliyor” ifadelerini kullandı.