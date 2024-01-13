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Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

2024-01-13 13:51:37
Mehmet Metiner “Allah yarattı” demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! “Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?”

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, AK Parti ile ilgili şok eleştirilere imza attı. “Arkasında siyasi enkaz bırakan ve partiyi küçültmekten öte bir iş yapmayan zevatın bir de belediye başkanlarının belirlenmesi sürecinde illerini dizayn etmelerine izin verilirse korkarım ki sonu hazin olur” uyarısında bulunan Metiner, “Genel Merkez’de dolanıp kendine yakın olanları seçtirmek için fikir beyan etmenin ötesinde ısrarcı tavırlarıyla müdahil olmaya çalışan siyaseten beceriksiz, kifayetsiz muhterislere gayrı kapıyı göstermenin vakti geldi de geçiyor. Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?” dedi. Metiner, gündeme bomba gibi düşen yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

“AK Parti’mizi bulundukları illerde küçültenler artık bir kenara alınmalı. Onlara gösterilecek itibar bilinsin ki partiyi daha da küçültür. AK Parti’mize siyaseten zarar verenler kişisel egolarıyla hareket edenlerdir. Reis’in gölgesinde kendini dev gibi görmeye başlayanlar partiyi de kendi kişisel ihtirasları ve çıkarları temelinde dizayn etmeye kalkıştıklarında, evet işte o vakit partiyi de milletten kopartıp küçültmüş oluyorlar. AK Parti’mizin oylarının düşüşe geçtiği her yer mercek altına alınmalı. Oy düşüşlerindeki yıllar iyi incelenmeli.

#2
Foto - Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

Son seçimde alınan oylar da masaya yatırılmalı. Bu zaman dilimleri içinde hangi siyasi aktörün veya figürlerin ne katıp ne götürdükleri teşrih masasına yatırılmalı. AK Parti’mizi aşağı doğru çeken o siyasi figürlerin hepsi kime yakınlıklarına bakılmaksızın bir köşeye alınmalı gayrı. Kendi egoları dolayısıyla partiye verdikleri zarar yetmiyormuş gibi hâlâ kendi illerini kendine yakın olanlara göre dizayn etmeye çalışmalarına zinhar izin verilmemeli.

#3
Foto - Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

Onların telkinlerine asla kulak verilmemeli. Kendi siyasi geçmişinde hiçbir başarı olmayan, unvanları ve makamları olduğu dönemlerde partiyi büyüteceklerine ha bire küçülten, millet nezdinde ve dahi siyaseten hiçbir karşılığı olmayan kimi zevatın hâlâ belediye başkanlıkları üzerinden illerini ve ilçelerini dizayn etmeye çalıştıklarını duymak sahiden üzüyor insanı. Hâlâ bu tür siyasetçilerin görüşlerine başvuruluyor olması da ayrıca üzücü. Dahasını diyeyim: Bu tür insanlara hâlâ değer verildiğini göstermek adına makam tahsis ediliyor olması daha da üzücü. Eski-yeni fark etmez her bir siyasetçinin bir karnesi tutulmalı.

#4
Foto - Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

Başarı ve başarısızlık karnesi. Partiyi küçültenler itibarlı katlarda dolaşırsa veya siyaseten arkasında başarı öyküsü olmayanlar görüşlerine başvurulacak muteber zevat olarak görülürse işte o vakit onların görüşleriyle belirlenenler de tıpkı onlar gibi partiyi küçültürler. Son zamanlarda partimizin oy kaybında yaşanan düşüşlerin analizi eski-yeni siyasi aktörler üzerinden yapılmalı derim. Belediye başkanları çok önemli. Adayların seçimi çok çok önemli.

#5
Foto - Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

Adayların seçiminde kimlerin aklına başvurulduğu çok daha önemli. Arkasında siyasi enkaz bırakan ve partiyi küçültmekten öte bir il yapmayan zevatın bir de belediye başkanlarının belirlenmesi sürecinde illerini dizayn etmelerine izin verilirse korkarım ki sonu hazin olur. Artık siyaseten radikal kararlar almanın vaktidir.

#6
Foto - Mehmet Metiner "Allah yarattı" demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! "Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?"

Genel Merkez’de dolanıp kendine yakın olanları seçtirmek için fikir beyan etmenin ötesinde ısrarcı tavırlarıyla müdahil olmaya çalışan siyaseten beceriksiz, kifayetsiz muhterislere gayrı kapıyı göstermenin vakti geldi de geçiyor. Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?”

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