Mehmet Metiner “Allah yarattı” demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! “Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?”

Onların telkinlerine asla kulak verilmemeli. Kendi siyasi geçmişinde hiçbir başarı olmayan, unvanları ve makamları olduğu dönemlerde partiyi büyüteceklerine ha bire küçülten, millet nezdinde ve dahi siyaseten hiçbir karşılığı olmayan kimi zevatın hâlâ belediye başkanlıkları üzerinden illerini ve ilçelerini dizayn etmeye çalıştıklarını duymak sahiden üzüyor insanı. Hâlâ bu tür siyasetçilerin görüşlerine başvuruluyor olması da ayrıca üzücü. Dahasını diyeyim: Bu tür insanlara hâlâ değer verildiğini göstermek adına makam tahsis ediliyor olması daha da üzücü. Eski-yeni fark etmez her bir siyasetçinin bir karnesi tutulmalı.