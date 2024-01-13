2024-01-13 13:51:37 Mehmet Metiner “Allah yarattı” demedi, AK Partili o isimleri yerin dibine soktu! “Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?”
Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, AK Parti ile ilgili şok eleştirilere imza attı. “Arkasında siyasi enkaz bırakan ve partiyi küçültmekten öte bir iş yapmayan zevatın bir de belediye başkanlarının belirlenmesi sürecinde illerini dizayn etmelerine izin verilirse korkarım ki sonu hazin olur” uyarısında bulunan Metiner, “Genel Merkez’de dolanıp kendine yakın olanları seçtirmek için fikir beyan etmenin ötesinde ısrarcı tavırlarıyla müdahil olmaya çalışan siyaseten beceriksiz, kifayetsiz muhterislere gayrı kapıyı göstermenin vakti geldi de geçiyor. Yeter artık! Millet Reis’in hatırı için bunları sırtında bir ömür boyu taşımak mecburiyetinde mi?” dedi. Metiner, gündeme bomba gibi düşen yazısında şunları kaydetti: