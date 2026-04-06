Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında yapılan zirve düşman güçleri rahatsız etti.

#1
Foto - Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

İsrail merkezli Israel Defense News, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen üçlü zirveyi mercek altına aldı. Zirvede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara bir araya geldi.

#2
Foto - Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

Haberde, Türkiye'nin süreçte oynadığı kritik rol özellikle vurgulandı. Ankara'nın "kilit arabulucu" konumunda olduğu belirtilerek, zirvenin Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Kiev ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasında önemli bir diplomatik adım olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

Israel Defense News, Türkiye'nin bu yeni dönemin mimarı konumunda olduğuna dikkat çekti. Zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a giderek görüşmeye başkanlık etmesi de öne çıkarıldı. Haberde, bu adımın Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu güçlendirdiği ve diplomatik mesaj taşıdığı belirtildi.

#4
Foto - Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

İsrail basını, zirvenin yalnızca bir diplomatik temas olmadığını, aynı zamanda Türkiye için bölgedeki etkisini artırma fırsatı sunduğunu vurguladı. Aralık 2024'ten bu yana Hakan Fidan'ın bölgede istikrarı sağlamak, düzensiz göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırmak ve terörle mücadele amacıyla Suriye ile yakın temas yürüttüğü de haberde aktarıldı.

#5
Foto - Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

Zirvede Türkiye-Suriye iş birliği, yeniden yapılanma projeleri ve ekonomik kapasitenin geliştirilmesi başlıkları masaya yatırıldı. Ocak 2025 itibarıyla geçerli anlaşmalar doğrultusunda Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu konusunun da değerlendirildiği bildirildi. Ortak güvenlik tehditleri, Ukrayna'daki savaşın bölgeye etkileri ve Lübnan'daki gelişmeler de görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

#6
Foto - Hakan Fidan'ın hamlesi İsrail'i panikletti! Ankara masaya oturdu, yeni dönemi başlatacak

Haberde, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Suriye ile ilişkilerini sürdürebilen nadir aktörlerden biri olduğu vurgulanarak, geçmişteki Astana anlaşmalarında olduğu gibi bir köprü işlevi gördüğü ifade edildi. Zirve için ise "Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcının sembolü" yorumu yapıldı. KAYNAK: STAR

Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!
Sosyal Medya

Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti!

Almanya'nın en prestijli üniversitelerinde yüksek lisans yapan ve dev şirketlerin mutfağında pişen Türk gencinin sosyal medya paylaşımları, ..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı
Gündem

Türkiye’nin inanç tablosu: İşte namaz kılan, oruç tutan, dinsiz ve şeriat isteyenlerin oranı

Türkiye’de toplumsal eğilimleri veri temelli analiz eden “Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Türkiye Genel Sosyal S..
Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'
Spor

Ahmet Çakar'dan Kadıköy'de yer yerinden oynatacak sözler! 'Bu penaltı ahlaksızca bir icattır!'

Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbinin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı so..
Kürtler Trump’ı satmış!
Gündem

Kürtler Trump’ı satmış!

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün yaptığı “Kürtlere silah göndermiştik. Kürtler, silahları kendilerine aldı; protestoculara vermedi” aç..
İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye’nin huzuruna kasteden göçmen kaçakçılarına ve "sahte belge" tacirlerine yönelik operasyonların düğmesine bu sabah basıldı. İstanbul ..
