Türk savunma devinden dengeleri değiştirecek İHA sürprizi
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının görüntüleri paylaşıldı.
Türk firması tarafından milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli Kamikaze İHA'nın test uçuşlarından ilk görüntüsü yayımlandı.
Taktik İHA alanında bugüne kadar KARGU, ALPAGU, TOGAN, BOYGA gibi birçok milli teknoloji geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, stratejik seviyede bir ürünü daha tanıttı.
Uzun menzilli Kamikaze İHA sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Görüntüler tüm kamuoyunu heyecanlandırdı.
Milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli Kamikaze İHA'nın test uçuşundan ilk görüntü firma tarafından paylaşıldı.
