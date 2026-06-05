Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı
Yunan istihbaratında uzun yıllar görev yapmış olan emekli Albay Panagiotis Katsaounis, Yunan medyasına yaptığı ezber bozan açıklamalarla Atina yönetimini ve askeri çevreleri adeta topa tuttu. Türkiye ile ilgili kendilerine yıllardır anlatılan masallarla gerçeklerin tamamen farklı olduğunu açık yüreklilikle dile getiren Katsaounis, Türk savunma sanayisinin küresel arenada devleşirken Yunanistan'ın yerinde saydığını vurguladı.