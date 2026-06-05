Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı

Türk savunma sanayisinin 2025 yılında 10 milyar 54 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Katsaounis, 2026 yılının Ocak-mayıs döneminde ise ihracatın 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Yunanistan'da şu anda milyarlarca dolarlık alım duyuruları yapıldığından bahseden Katsaounis, "Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın söz verdiği yüzde 25'lik yerli katılım oranı hâlâ sağlanamadı. Yapılan büyük alımların neredeyse tamamında Yunanistan'ın katılımı sıfır. Bir tehditle başa çıkmak için onu iyi tanımak gerekir" dedi.