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Dünya
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Yeniakit Publisher
Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı
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Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı

Yunan istihbaratında uzun yıllar görev yapmış olan emekli Albay Panagiotis Katsaounis, Yunan medyasına yaptığı ezber bozan açıklamalarla Atina yönetimini ve askeri çevreleri adeta topa tuttu. Türkiye ile ilgili kendilerine yıllardır anlatılan masallarla gerçeklerin tamamen farklı olduğunu açık yüreklilikle dile getiren Katsaounis, Türk savunma sanayisinin küresel arenada devleşirken Yunanistan'ın yerinde saydığını vurguladı.

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Foto - Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı

Yunan medyasına konuşan emekli Yunan Albay Panagiotis Katsaounis, Orta Doğu'daki kriz ile Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ve iki ülkenin askeri/ekonomik güç dengeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yunan istihbaratında uzun yıllar görev yapmış olan Katsaounis, Türkiye ile ilgili kendilerine anlatılanlarla gerçeklerin farklı olduğunu ifade etti.

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Foto - Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı

Türkiye'nin Avrupa savunma sanayi devleriyle imzaladığı son derece önemli anlaşmaların altını çizen Katsaounis, "Bunlardan bazıları Yunanistan'a silah satıyor. Hatta Rafale uçaklarının yapımında yer alan Safran şirketi bile Türklerle bir anlaşma imzaladı. Türkiye Avrupa'daki "dostlarımızla" ortaklıklar kurarak üretim yapıyor" açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı

Türk savunma sanayisinin 2025 yılında 10 milyar 54 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Katsaounis, 2026 yılının Ocak-mayıs döneminde ise ihracatın 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Yunanistan'da şu anda milyarlarca dolarlık alım duyuruları yapıldığından bahseden Katsaounis, "Ancak Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın söz verdiği yüzde 25'lik yerli katılım oranı hâlâ sağlanamadı. Yapılan büyük alımların neredeyse tamamında Yunanistan'ın katılımı sıfır. Bir tehditle başa çıkmak için onu iyi tanımak gerekir" dedi.

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Foto - Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı

Katsaounis'in sözlerini analiz eden Yunan basını ise "Katsaounis, Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçek durumu bizlere açıklıyor. Katsaounis perdeyi aralayarak Türkiye'yi ekonomik, askeri ve politik her alanda gerçek haliyle gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

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amerikanın avrupanın köle ırkları

yunanlılar rumlar araplar kürtler ermeniler değişmez kölelr asla
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