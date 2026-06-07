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Medya
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Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından nisan ayında 28 milyon TL muhammen bedelle açık teklif usulü satışa çıkarılan TELE1 televizyonunun ihale süreci ani bir kararla durduruldu. Satış şartnamesinde kendi alacaklarının ödenmesine dair bir düzenleme bulunmadığını belirten kanal işçilerinin İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde açtığı ihalenin iptali davası, TMSF'nin geri adım atmasında temel etken oldu. TELE1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, kurumun resmi yönetmeliğe dayanarak satışı ertelediğini belirtirken, bundan sonraki süreçte ya yeni bir ihale açılacağını ya da şirketin tamamen tasfiye edileceğini duyurdu.

#1
Foto - Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu

Nisan ayında TMSF tarafından 28 milyon TL'ye satışa çıkarılan TELE1'in satış ihalesi durduruldu. Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ve 28 milyon lira bedelle yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlenmişti.

#2
Foto - Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu

TMSF’nin satış ilanında ve şartlarında işçilik alacaklarının ödenmesine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi üzerine, işçilerden bir kısmı işçilik alacaklarına kavuşmak üzere TMSF’nin satış ihalesine karşı İstanbul 11. İdare Mahkemesinde ihalenin iptali için dava açmıştı. Açılan davaların ardından TMSF, TELE1'in satış ihalesini durdurdu. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. maddesi gerekçe gösterildi.

#3
Foto - Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu

TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, soz konusu karara ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Tele1 TV ihalesi durduruldu. TMSF tarafından satış geri çekildi. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. Maddesi gerekçe gösterildi. Söz konusu madde satışın tatili veya ertelenmesi başlığı taşıyor. Tele1 TV 28 milyon lira bedelle satış çıkartılmış ihale Nisan ayında resmi gazete yayınlanmıştı. 19 Haziran da yapılacağı duyurulan ancak durdurulan ihale için bundan sonra TMSF yeni bir ihale açabileceği gibi şirketin tasfiyesine de karar verebilir."

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