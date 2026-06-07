Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından nisan ayında 28 milyon TL muhammen bedelle açık teklif usulü satışa çıkarılan TELE1 televizyonunun ihale süreci ani bir kararla durduruldu. Satış şartnamesinde kendi alacaklarının ödenmesine dair bir düzenleme bulunmadığını belirten kanal işçilerinin İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nde açtığı ihalenin iptali davası, TMSF'nin geri adım atmasında temel etken oldu. TELE1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, kurumun resmi yönetmeliğe dayanarak satışı ertelediğini belirtirken, bundan sonraki süreçte ya yeni bir ihale açılacağını ya da şirketin tamamen tasfiye edileceğini duyurdu.