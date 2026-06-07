Medya dünyasında son dakika gelişmesi! Ünlü TV kanalının satış ihalesi durduruldu

TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, soz konusu karara ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Tele1 TV ihalesi durduruldu. TMSF tarafından satış geri çekildi. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. Maddesi gerekçe gösterildi. Söz konusu madde satışın tatili veya ertelenmesi başlığı taşıyor. Tele1 TV 28 milyon lira bedelle satış çıkartılmış ihale Nisan ayında resmi gazete yayınlanmıştı. 19 Haziran da yapılacağı duyurulan ancak durdurulan ihale için bundan sonra TMSF yeni bir ihale açabileceği gibi şirketin tasfiyesine de karar verebilir."