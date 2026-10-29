Hükümet yetkilisinin kapısı çalındı: Bu dört köyde petrol var
Karadeniz ilimizdeki petrol gelişmesi tüm kamuoyunu heyecanlandırdı. Yapılan ön çalışmalarda potansiyel petrol rezervine rastlanırken rapor valiye sunuldu.
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Karadeniz ilimizdeki petrol gelişmesi tüm kamuoyunu heyecanlandırdı. Yapılan ön çalışmalarda potansiyel petrol rezervine rastlanırken rapor valiye sunuldu.
Bayburt’un 4 köyündeki petrol potansiyelinin araştırılması ve olası sondaj çalışmaları için hazırlanan teknik rapor, Vali Mustafa Eldivan’a sunuldu. Bölgede jeolojik ve jeofizik çalışmaların yapılması gündeme geldi.
Bayburt’un Ortaçimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerindeki petrol potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Daha önce ön incelemeleri yapılan bölgeler için hazırlanan teknik rapor, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’a sunuldu.
Vali Eldivan, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafız Maden ve iş insanı Nurettin Memiş’i makamında kabul etti. Görüşmede, muhtemel petrol rezervlerinin tespiti ve olası sondaj çalışmalarında izlenecek adımlar değerlendirildi.
Bayburt Kent Konseyi de kentin petrol potansiyelinin araştırılması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulunmuştu. Konsey, bölgede jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların gerçekleştirilmesini ve projenin 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etmişti.
Yürütülmesi planlanan çalışmalarla Bayburt’un yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Araştırmaların, bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması da amaçlanıyor.
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