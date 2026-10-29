Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un müebbet hapis cezasına itirazı üzerine görülen temyiz duruşmasında, özel yetkili soruşturma savcısı Cho Ehun-suk'un ekibi eski Devlet Başkanı hakkında idam cezası verilmesini talep etti. Savcılık ekibinden bir üye, "İdam cezası verilmesi konusunda tereddüt etmek için hiçbir neden yok. İdam cezasına karşı öne sürülebilecek en güçlü argüman olası bir hatalı yargılama ihtimalidir; ancak bu davada böyle bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.