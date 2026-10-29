Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi
Güney Kore'de sıkıyönetim ilan ederek anayasal düzeni askıya alan ve 'ayaklanmaya liderlik etmekten' müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol davasında sular durulmuyor. Temyiz duruşmasında savcılık ekibi alt mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının çok hafif kaldığını belirterek, Yoon hakkında idam cezası verilmesini talep etti. Savcılık, "Bu, ülkeyi 40 yıl geriye götürmeye çalışan affedilemez bir suçtur" vurgusu yaptı.