  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müslümanları ablukaya aldılar! Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi Hükümet yetkilisinin kapısı çalındı: Bu dört köyde petrol var Büyüleyen manzara! Sonbaharın en güzel hali burada ortaya çıktı Hintliler duyurdu: Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı Kaan için iki ülke daha ittifaka geliyor 2027 LGS sınav tarihi ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan ederek anayasal düzeni askıya alan ve 'ayaklanmaya liderlik etmekten' müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol davasında sular durulmuyor. Temyiz duruşmasında savcılık ekibi alt mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının çok hafif kaldığını belirterek, Yoon hakkında idam cezası verilmesini talep etti. Savcılık, "Bu, ülkeyi 40 yıl geriye götürmeye çalışan affedilemez bir suçtur" vurgusu yaptı.

#1
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

Güney Kore'de özel yetkili savcılar, 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu bulunan ve müebbet hapse çarptırılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a idam cezası verilmesini talep etti.

#2
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un müebbet hapis cezasına itirazı üzerine görülen temyiz duruşmasında, özel yetkili soruşturma savcısı Cho Ehun-suk'un ekibi eski Devlet Başkanı hakkında idam cezası verilmesini talep etti. Savcılık ekibinden bir üye, "İdam cezası verilmesi konusunda tereddüt etmek için hiçbir neden yok. İdam cezasına karşı öne sürülebilecek en güçlü argüman olası bir hatalı yargılama ihtimalidir; ancak bu davada böyle bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

"AFFEDİLEMEZ BİR SUÇTUR" Söz konusu üye Yoon'un anayasaya bağlı kalmak için yemin etmesine rağmen askerleri sahaya sürdüğünü vurgulayarak, "Bu, anayasal düzeni yerle bir eden ve ülkeyi 40 yıl geriye götürmeye çalışan, affedilemez bir suçtur." dedi. Özel savcılık ekibi, alt mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının çok hafif kaldığını ve ülkede idam cezasının fiilen uygulanmıyor olmasının, bu cezanın verilmesine engel teşkil etmemesi gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

GÜNEY KORE'DE İDAM CEZASI: Habere göre Uluslararası Af Örgütü, Güney Kore’yi 'fiilen idam cezasını kaldırmış' ülkeler kategorisinde değerlendiriyor; zira ülkede Aralık 1997’den bu yana hiçbir idam cezası infaz edilmedi. Güney Kore ceza hukukuna göre, bir ayaklanmanın elebaşına verilebilecek üç ceza türü bulunuyor. Bunlar idam cezası, müebbet hapis ve ağır iş yükü olmaksızın müebbet hapis.

#5
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

NE OLMUŞTU? Ocakta özel yetkili savcılar, Yoon'u 'yargı ve yasama organlarını ele geçirerek iktidarda kalmaya çalışan bir ayaklanmanın elebaşı' olarak nitelendirmiş ve idam cezası talep etmişti. Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

#6
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

MÜEBBET HAPİS CEZASI: Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

#7
Foto - Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi

Yoon, şubatta Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla 'ayaklanmaya liderlik etmekten' suçlu bulunmuş ve müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı
Siyaset

Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kanunsuz kılıç çatma eylemi ve vesayet odaklarını aratmayan darbe çığırtkanlığı söylemleri nedeniyle Tür..
Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!
Gündem

Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler bu defa fena çuvalladı. Akit’in gün..
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu

SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı
Ekonomi

SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı basın yayın organlarında yer alan ve yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazıl..
Afrika'da dikkat çeken gelişme!
Dünya

Afrika'da dikkat çeken gelişme!

Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı (SDAV) Başkanı Sinan Tavukcu, "Nijer ile Savunma İşbirliği Anlaşması yapan Cezayir bölgesel aktör olma ..
Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Yeni emeklilik modeli ve maaş düzenlemelerine ilişkin heyecanlandıran detaylar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23