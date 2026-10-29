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Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

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Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyaretinin hemen ardından Kanadalı Dune Oil enerji şirketi kritik noktada harekete geçti.

#1
Foto - Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyaretinde enerji iş birliğinin gündeme gelmesinden günler sonra, Kanadalı bir petrol şirketinden Cudi-Gabar'da yeni bir hamle geldi. Kanada merkezli Dune Oil, Türkiye'nin güneydoğusundaki M47 petrol arama bloğunda bulunan Çetinkaya-1 ve Çetinkaya-2 kuyularının yeniden açılmasına yönelik teknik hazırlıklara başladı. Şirket yaptığı açıklamada, kuyuların yeniden açılması, tamamlanması ve olası üretim faaliyetlerinin planlanması için petrol mühendisliği ve saha operasyonları alanlarında deneyimli Allan Albertson ile Dean Casorso'yu görevlendirdiğini duyurdu.

#2
Foto - Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Kanada Başbakanı Mark Carney, 22 Ekim'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji ve doğal kaynaklar alanındaki iş birliği de ele alındı. Ziyaretin ardından Türkiye ile Kanada arasında stratejik ortaklık başlatıldığı açıklandı. Kanadalı şirketin Gabar'daki adımı, bu görüşmelerden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

#3
Foto - Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Dune Oil'in açıklamasına göre 2025 yılında açılan Çetinkaya-1 kuyusunda 32,4 API gravitesine sahip hafif ham petrole rastlandı. Ancak sondaj sırasında yaşanan sondaj sıvısı kayıpları nedeniyle çalışmalar teknik güçlüklerle karşılaştı. Görevlendirilen uzmanlar, kuyuların yeniden açılması için uygulanabilecek yöntemleri belirleyecek, rezervuarın üretim potansiyelini değerlendirecek ve olası operasyonların maliyetlerini hesaplayacak.

#4
Foto - Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Şirket, çalışmaların sonucuna göre kuyuların yeniden açılması ve üretime alınması konusunda karar verecek. Henüz ticari üretimin başlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

#5
Foto - Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Eski adı Trillion Energy International olan Dune Oil, Türkiye'deki petrol arama faaliyetlerine odaklanıyor. Kanadalı şirket, Cudi-Gabar bölgesindeki C3 ve C4 ruhsatlarını kapsayan M47 arama bloğunda yüzde 29 çalışma payına sahip. Dune Oil, teknik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından yerel ortaklarıyla birlikte sahadaki sonraki adımları belirlemeyi hedefliyor.

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