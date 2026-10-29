Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyaretinde enerji iş birliğinin gündeme gelmesinden günler sonra, Kanadalı bir petrol şirketinden Cudi-Gabar'da yeni bir hamle geldi. Kanada merkezli Dune Oil, Türkiye'nin güneydoğusundaki M47 petrol arama bloğunda bulunan Çetinkaya-1 ve Çetinkaya-2 kuyularının yeniden açılmasına yönelik teknik hazırlıklara başladı. Şirket yaptığı açıklamada, kuyuların yeniden açılması, tamamlanması ve olası üretim faaliyetlerinin planlanması için petrol mühendisliği ve saha operasyonları alanlarında deneyimli Allan Albertson ile Dean Casorso'yu görevlendirdiğini duyurdu.