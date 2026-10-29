  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müslümanları ablukaya aldılar! Kanadalılar Türkiye'nin petrol fışkıran dağına girdi: Apar topar çalışmalara başladılar Güney Kore'de tarihi dava! Eski başkan için idam istendi Hükümet yetkilisinin kapısı çalındı: Bu dört köyde petrol var Büyüleyen manzara! Sonbaharın en güzel hali burada ortaya çıktı Hintliler duyurdu: Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı Kaan için iki ülke daha ittifaka geliyor 2027 LGS sınav tarihi ne zaman? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Fenerbahçe'de Göztepe mesaisi Meclis’te büyük gerginlik! Sis bombası kullanıldı, meşaleler yakıldı Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Taraftarlar formasını yaktı
Dünya
12
Yeniakit Publisher
Müslümanları ablukaya aldılar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Müslümanları ablukaya aldılar!

İsrailli teröristler, işgal altında tuttukları Batı Yaka'nın güneyindeki El Halil kenti ve çevresinde ablukayı 7. gününde sürdürürken, baskın, saldırı ve ihlallerine devam etti.

#1
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçlerinin El Halil kenti ve kente bağlı bölgelerdeki baskın ve saldırıları devam ediyor.

#2
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

İsrail ordusu, Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerinde Filistinlilere ait evlere el koyarak buraları askeri mevziye dönüştürdü.

#3
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

El Halil'de Eski Şehir bölgesinde geçişleri demir kapılarla kapatan İsrail güçlerinin, kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinlileri durdurduğu, üst araması yaptığı ve sivillere kötü muamelede bulunduğu gözlendi.

#4
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığına bağlı El Halil Eğitim Müdürlüğünün Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasına göre, ekim ayının dördüncü haftasında uygulanan kısıtlamalardan 66 okul doğrudan etkilendi.

#5
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

İsrail güçlerinin uyguladığı abluka ve kapatmalar nedeniyle El Halil genelinde çok sayıda okulda yüz yüze eğitime ara verilirken, binlerce öğrenci uzaktan eğitime yönelmek zorunda kaldı.

#6
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

El Halil'de İsrail saldırılarından doğrudan etkilenen 2 bin 872 öğrencinin sınıflarına ulaşamadığı bildirildi. Bu öğrencilerin 2 bin 198'inin doğrudan abluka altındaki bölgelerde bulunduğu, 674'ünün ise evlerinden zorla çıkarıldığı aktarıldı.

#7
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

Ablukanın 119 öğretmen ve idari personeli de olumsuz etkilediği, bunlardan 98’inin kuşatma altındaki alanlarda kaldığı, 21’inin ise yerinden edildiği belirtildi. Kent girişlerinin kapatılması ile Deyr Bahha ve El-Cilde mahallelerindeki yoğun baskınlar nedeniyle 25 Ekim'den bu yana eğitimin uzaktan yürütüldüğü kaydedildi.

#8
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

İsrail'in El Halil'i kuşatması nedeniyle 1 hafta içinde kent genelinde 80 bin öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kaldığı vurgulandı.

#9
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

#10
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi. Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

#11
Foto - Müslümanları ablukaya aldılar!

El Halil Belediyesi'nden 27 Ekim akşamında yapılan son açıklamaya göre, bölgede yapılan askeri saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 780 aile olmak üzere 4 bin 969 Filistinliye ulaştığı bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı
Siyaset

Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kanunsuz kılıç çatma eylemi ve vesayet odaklarını aratmayan darbe çığırtkanlığı söylemleri nedeniyle Tür..
Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'
Spor

Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da forma giyen bazı futbolcuların, yorumculuk döneminde kendileri hakkında sert ifadeler kullanan Sergen Yal..
"Başaramazsın" dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Tarım

“Başaramazsın” dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Hilal Çevik, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde herkesin dönüp bakma..
Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!
Gündem

Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler bu defa fena çuvalladı. Akit’in gün..
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu

Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu
Gündem

Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

Yunanistan’ın Directus sitesindeki analizde, Türk-Libya mutabakatının ardından Atina ve Tel Aviv’de büyük bir alarm oluştuğu belirtildi. Tür..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23