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Yaşam
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Mayıs ayında İstanbul'un yanındaki illere kar sürprizi

2020-05-22 17:51:44
Mayıs ayında İstanbul'un yanındaki illere kar sürprizi

Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı.

#2
Foto - Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Bolu'nun Aladağlar bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü

Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü Bolu'nun Aladağlar bölgesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü

#3
Foto - Kar kalınlığının yer yer 3 santimetre olduğu, Gölcük Tabiat Parkı ile Kızık Yaylası arasında kalan bölgede seyahat eden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetre olduğu, Gölcük Tabiat Parkı ile Kızık Yaylası arasında kalan bölgede seyahat eden vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek hatıra fotoğrafı çekti.

#4
Foto - VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI Aracını durdurarak kar yağışı altında fotoğraf çeken İsa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI Aracını durdurarak kar yağışı altında fotoğraf çeken İsa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağıyor. Bu mevsimde çok güzel bir manzara. Yaz geldi derken birdenbire kar yağışı geldi." dedi.

#5
Foto - Ümit Özçakır da bu mevsimde kar yağışının çok görülmediğini ifade ederek

Ümit Özçakır da bu mevsimde kar yağışının çok görülmediğini ifade ederek "Bugün çok mükemmel.

#6
Foto - Biz de köye giderken bu havayı yaşamış olduk. Bolu'da hava sıcaklığı birkaç gündür çok yüksekti. Neredeyse 35 dereceleri görmüştük. Bugün de bakacak olursak kar yağıyor.

Biz de köye giderken bu havayı yaşamış olduk. Bolu'da hava sıcaklığı birkaç gündür çok yüksekti. Neredeyse 35 dereceleri görmüştük. Bugün de bakacak olursak kar yağıyor." diye konuştu.

#7
Foto - DÜZCE'DE SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ Hafta boyunca sıcak havaların etkisinde olan Düzce'de, yer yer hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın azalması sonrasında Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli yaylalarında ise kar yağışı etkili oldu. Sakarca Yaylasında hayvan otlatmaya çıkan Sercan Güven ve arkadaşları kar yağışı sonrasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar yağışını bereket olarak gördüğünü dile getiren Sercan Güven,

DÜZCE'DE SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ Hafta boyunca sıcak havaların etkisinde olan Düzce'de, yer yer hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın azalması sonrasında Sakarca, Kardüz, İkizler, Eğrelti, Torkul ve Pürenli yaylalarında ise kar yağışı etkili oldu. Sakarca Yaylasında hayvan otlatmaya çıkan Sercan Güven ve arkadaşları kar yağışı sonrasında eğlenceli dakikalar yaşadı. Kar yağışını bereket olarak gördüğünü dile getiren Sercan Güven, "Ramazan ve Mayıs ayında kar yağışı ile Sakarca yaylasında karşılaştık. Mayıs ayı bitmesine rağmen kar yağıyor. Allah'ın bereketi" dedi.

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