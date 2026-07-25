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Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!

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Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!

TCG Turgutreis fırkateyni, Karadeniz'de görev yapan Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakatini sürdürüyor.

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Foto - Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'de enerji operasyonlarına devam eden Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinin güvenliğinin TCG Turgutreis fırkateyni tarafından kesintisiz olarak sağlandığını bildirdi.

#2
Foto - Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!

"Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında, TCG Turgutreis fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor."

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Foto - Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!

Paylaşımda, refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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