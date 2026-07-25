Mavi Vatan'da yoğun mesai: Sondaj gemilerini TCG Turgutreis koruyor!
TCG Turgutreis fırkateyni, Karadeniz'de görev yapan Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakatini sürdürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TCG Turgutreis fırkateyni, Karadeniz'de görev yapan Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakatini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Karadeniz'de enerji operasyonlarına devam eden Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinin güvenliğinin TCG Turgutreis fırkateyni tarafından kesintisiz olarak sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında, TCG Turgutreis fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor."
Paylaşımda, refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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