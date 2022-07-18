Matematik öğretmenliği taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları 2022:

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde tamamlanan YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarının erişime açılmasından sonra adaylar puanlarına ve başarı sıralamasına göre üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinden tercih yapacak. YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Matematik öğretmenliği bölümü taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? Matematik öğretmenliği bölümü taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı. 2022 matematik öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle: