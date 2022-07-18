2022-07-18 10:58:55 Matematik öğretmenliği taban puanı, başarı sıralaması, kontenjanları 2022:
18-19 Haziran'da 3 milyondan fazla adayın ter döktüğü 202 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Temmuz’da açıklandı. YKs sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağıda araştırılmaya başlandı. YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlike en çok tercih yapılan bölümler arasında yer alan Matematik öğretmenliği bölümü taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları da merak ediliyor. Peki Matematik Öğretmenliği bölümü için üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? 2022 İlöğretim Matematik Öğretmenliği üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nedir?