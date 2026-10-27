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Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

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Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

Türkiye'ye geçmişte bazı savunma ürünlerinin tedariki konusunda ambargo uygulayan Kuzey Amerika ülkesi, Ankara'dan Bayraktar TB2 SİHA almaya hazırlanıyor.

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Foto - Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

GDH Haber'de yer alan habere göre, Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programında Türkiye ile Kanada arasındaki savunma sanayii iş birliğine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Özdemir, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ile gerçekleştirdiği temaslarda savunma sanayii alanında bir anlaşma imzalandığını hatırlatarak görüşmelerin arka planını gazeteci Kenan Taş'a sordu.

#2
Foto - Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

Gazeteci Kenan Taş, Kanada'nın Türkiye ile savunma sanayii alanındaki ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını belirterek iki ülke arasında tedarik süreçlerine yönelik bir anlaşma imzalandığını ifade etti.

#3
Foto - Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

Taş, görüşmelerde Bayraktar İHA tedarikinin de gündeme geldiğini aktararak Kanada'nın Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alabileceğinin dile getirildiğini söyledi. Ancak Kanada'nın Bayraktar İHA tedarikine ilişkin resmî bir sipariş veya sözleşme açıklanmadı.

#4
Foto - Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

Taş, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin katıldığı görüşmeye ilişkin bir fotoğrafın ilk kez kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Görüşmede Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un da yer aldığını aktardı. Kanada'nın savunma sanayii alanında Türkiye'nin geliştirdiği üretim ve yerlileştirme modelini örnek almaya çalıştığını savunan Taş, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önemine dikkat çekti.

#5
Foto - Ambargo tutmadı, devran döndü: Hiç hesapta olmayan ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacak

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin geçmişte Bayraktar İHA'larda Kanada menşeli elektro-optik kamera sistemleri kullandığını hatırlattı. Kanada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ihracat izinlerini askıya almıştı. Özdemir, bu süreçte uygulanan kısıtlamaların Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirmesine yönelik çalışmaları hızlandırdığını ifade etti. Taş ise Türkiye'nin ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirdiği elektro-optik sistemleri bugün 15 farklı ülkeye ihraç ettiğini belirtti.

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