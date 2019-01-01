Masalsı tren yolculuğunun gizli kahramanları

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeçalışan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, dondurucusoğuklar nedeniyle oluşan buz sarkıtlarının demir yolu ulaşımını etkilememesi ve"masalsı yolculuk" diye tanımlanan, aralarında Doğu Ekspresi'nin de bulunduğutrenlerin gecikmeden istasyona ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.
Erzurum-Kars demir yolunda 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı karve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yolcuların gidecekleri yere daha rahatve zamanında ulaşması için söz konusu hatta özellikle kışın hummalı bir çalışmayapıyor.
TCDD görevlileri, sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerleistasyonda bulunan demir yolu hattına inerek kar temizleme çalışmasına başlıyor.
Ulaşımın aksamaması için fedakarca çalışan işçiler, başta DoğuEkspresi olmak üzere hattı kullanan trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleriinceleyerek, gerekli yerlerde buz ve kar temizleme çalışması yapıyor.
Hattaki tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 35-40 dereceye kadardüşmesi nedeniyle yaklaşık 6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için işmakineleri ve kazmaları kullanan işçiler, merdiven yardımıyla ulaştıkları buzsarkıtlarını kırarak, trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.
Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşanbuzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen işçiler, kırdıkları büyük buzkütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.
Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasında rakımı 2 bin 270, uzunluğuise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlardave soğuk havada yapan ekip, molada içtikleri sıcak çay ile ısınıyor. TCDDçalışanlarının tünele gidip dönerken seslendirdikleri türküler de yürekleriniısıtıyor.
"Masalsı yolculuk" yaptıran Doğu Ekspresi'nin sorunsuz şekilde varışnoktasına ulaşması için fedakarca çalışan görevliler, ulaşımın sorunsuzyapılmasını sağlayarak, aileler ile sevenlerin birbirlerine kavuşmasına vesileoldukları için mutluluk duyuyor.
TCDD Yol Bakım Onarım Memuru Ömer Acar, AA muhabirine yaptığıaçıklamada, soğuk havaya rağmen seferlerin aksamaması için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi.
Kışın kar ve buzla mücadele ettiklerini anlatan Acar, "Aralıkortasından nisan ayına kadar tünelde oluşan kar ve buzu kırıp dışarı çıkartmaklagörevliyiz. Amacımız, tren seferlerinde aksama olmaması. Dışarıda da kar yağdıkçakar küreme aracımızla temizleyip, yolu sefere hazır hale getiriyoruz." dedi.
Ömer Acar, göreve erken saatlerde tünelde kontrol yaparakbaşladıklarını ifade ederek, "Seferden önce tünele girip oluşan sarkıtları kırıp,tren seferine engel olmamasını sağlıyoruz.
Bir gün buz kırıyoruz bir gün dekırılan buzları tahliye ediyoruz. Şu anda 6 personel var, ihtiyaç olduğunda ekiptakviye ediyoruz. Soğuk oluyor ama arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla,gayretiyle o soğuğu atlatıyoruz." diye konuştu.
İşçilerden Yakup Aktaş ise 20 yıldan beri bu görevi severek yaptığınıbelirterek, "Trenin sorunsuz şekilde geçmesi için arkadaşlarımızla elimizdengeleni yapıyoruz.
Bu iş bizde bir sevda işi oldu, 'demir yolu' demek 'aşk' demek.Çok sayıda insan bu raylardan ekmek yedi, sıra bize geldi, biz de bıkmadan,usanmadan çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Tren geçmeden önce tünelin üst kısmında oluşan buzları kırdıklarını,tren geçtikten sonra da rayların kenarında oluşan buzları kırdıklarını anlatanAktaş, "Sabah erkenden geliyoruz, üstte asılan buzlar oluyor o sarkıtlarıdöküyoruz, tren geçtikten sonra arkadaşlar geliyor ve diğer buzları kırıyoruz veistirahat ediyoruz. Sıcak yerimiz var, Allah devlete zeval vermesin." şeklindekonuştu.
Yakup Aktaş, işlerini severek yaptıklarına işaret ederek, "20 yıldırçalışıyoruz, hiç yılmadık, usanmadık. Tek dileğimiz trenin kazasız, belasızgeçişini sağlamak. Doğu Ekspresi bu aralar popüler oldu, tamamen dolu gidipgeliyor. Trendeki insanların bize bir e